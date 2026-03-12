聽新聞
王世堅子弟兵落馬！「堅偉大戰2.0」分出勝負 朱政騏：是高品質的友誼賽
民進黨最大票倉北市中山大同議員初選，結果揭曉，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。民進黨立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓「堅偉大戰2.0」分出勝負。總統府副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏說「堅偉大戰2.0」本來就是一場高品質的友誼賽。
對於外界認為「堅偉大戰2.0」今分出勝負，朱政騏指出，這是場高品質的友誼賽，沒有所謂的輸贏，就是以不同角色，在地方服務，對手賴俊翰的母親也是民進黨籍里長，在地服務24年，所以選舉是一時的，友誼是永遠的。
其中朱政騏是總統府副秘書長何志偉子弟兵，初選成功出線，民進黨立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓「堅偉大戰2.0」分出勝負。
綠營昨晚在第3選區（中山大同）初選民調，現任顏若芳、林亮君，新人賴俊翰、朱政騏、林子揚、李立聖共6人搶4席，競爭激烈，其中李立聖、林子揚、賴俊翰初次參選均有10%加權，李立聖年齡可再獲加權10%。
根據民進黨北市黨部上午公布民調，分別為林亮君37.03%、顏若芳33.07%、朱政騏14.10%、林子揚9.73%、賴俊翰5.37%、李立聖0.7%，朱政騏在新人中拔得頭籌。
