中山大同泛綠陣營議員「5搶4」 陳怡君喊話：會堅持下去盼能合作

民進黨中山大同議員選區六搶四，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。但現任議員陳怡君因案遭黨內停權，若參選到底泛綠陣營進入「五搶四」局面。陳表示，仍會持續努力走基層、跑地方，也盼能跟民進黨採合作模式。

陳怡君表示，她仍然不會放棄，這段時間還是一直勤走基層、跑地方，也和選民不斷溝通，大多數選民都能夠諒解，也願意繼續支持，陳強調，當上議員以來選服很盡力再做，在疫情的時候自己的服務處在疫情期間就像是「小型診所」，不僅協助預約疫苗，還會細心記錄選民資訊，並在選民確診時持續問候，提供口罩與酒精等防疫物資。

陳怡君強調，不管是不是代表民進黨參選，民進黨就像她的家不會攻擊自家人，也會全力支持所推出市長參選人，自己這段期間也透過私下溝通、默默耕耘盼能獲得支持者認同，也希望能跟綠營合作。

至於是否會爭取王世堅支持，陳表示，「路是自己走出來的。」現階段他沒想那麼多，且王世堅個人魅力是無人能取代的其言論立場中立偏綠，且能承受黨內外的壓力，這種魅力未必能直接轉移給他人，若王願意支持她，她會很感謝也樂觀其成。