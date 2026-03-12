快訊

藍營新北議員登記最終日 賴士葆國會總顧問邸聖德宣布參選

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
邸聖德(圖右)今午在前立委雷倩陪同下至國民黨新北市黨部完成黨內初選登記。圖／邸聖德提供
邸聖德(圖右)今午在前立委雷倩陪同下至國民黨新北市黨部完成黨內初選登記。圖／邸聖德提供

2026新北議員改選席次68席，國民黨將提38席力拚過半，國民黨新北市黨部今開放議員登記最後一天，擔任立委賴士葆國會辦公室總顧問的邸聖德，今午在雷倩陪同完成黨內初選登記。

2026九合一選舉

邸聖德表示，他在賴士葆國會辦公室主要工作有社群營運、數據分析、預算刪減、政務策略及法案修訂等不同面向的專案，國會任職期間，協助賴委員在財政委員會質詢問政等事務，因此累積對各部會財務政策以及行政流程等監督問政經驗，專注於評估審視國家財政和金融管理等議題。

邸聖德同時也進修於國立台北科技大學資訊與財金管理博士班，他表示，在國會服務期間參與數十法案和議題，如曾主動揭發我國農業部專案進口雞蛋巴西及土耳其含禁藥與致癌物之蛋品，Facebook 漏稅追查專案促使財政部調查追繳應納之稅收金額估達上億、政府機關安全漏洞及戶政資料外洩調查專案等。

邸聖德說，與家人定居新店傳統公寓40多年，熟悉新店街道巷弄，除特定地方開發案外，多數新店中心區域仍保持增建修補的城市樣態，心裡始終對新店有血肉相連的在地情懷，更渴望能為大新店帶來創新的活水，數年國會服務經驗，理解政府施政流程，從而想以知識與熱忱更多服務鄉里。

此外，過去他在新店行道會服務，深入陪伴許多孤獨無助身影，處理與關懷無數身心軟弱或於處於家庭、職場低谷，來尋求幫助的人給予安慰、造就與勸勉，他覺得此刻正是要熱情擁抱這片土地的時候到了。

邸聖德說，今年將爭取國民黨新北市議員提名，由雷倩、賴士葆、趙少康、連勝文等人推薦支持，期望能在新北市第九選區 ( 新店、深坑、石碇、坪林、烏來 ) 為國民黨多爭取一席，成為川伯鐵衛 。

邸聖德今午在前立委雷倩陪同下至國民黨新北市黨部完成黨內初選登記。圖／邸聖德提供
邸聖德今午在前立委雷倩陪同下至國民黨新北市黨部完成黨內初選登記。圖／邸聖德提供

