為參選台中市長做準備 何欣純將組「學界溝通平台」

民進黨台中市長參選人立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」，未來「學界溝通平台」將成為何欣純市政政策的智囊團，與學界一起心存大台中，推動台中的進步。

立委何欣純說，未來要當台中的最強CEO，所提出的每個政策都會有專業學者的評估，用最謹慎的態度勾勒出台中市政藍圖；許多市民關心的政策執行完成度，由何欣純迅速精準執行、一步到位。

何欣純也引用捷安特創辦人劉金標的金句「沒有第一步，永遠沒有下一步」籌組「學界溝通平台」，象徵何欣純未來執政的願景，將會是更進步、更有責任感、更有行動力的治理模式。

何欣純也預告，未來會建立起和學界溝通的平台，她的市政辦公室未來將會有更多政策論談，與學界、產業界、教育界等各界專業人士交流，落實「心存大台中」的口號。

立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」。圖／何欣純提供