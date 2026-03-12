快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

為參選台中市長做準備 何欣純將組「學界溝通平台」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」。圖／何欣純提供
立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」，未來「學界溝通平台」將成為何欣純市政政策的智囊團，與學界一起心存大台中，推動台中的進步。

2026九合一選舉

立委何欣純說，未來要當台中的最強CEO，所提出的每個政策都會有專業學者的評估，用最謹慎的態度勾勒出台中市政藍圖；許多市民關心的政策執行完成度，由何欣純迅速精準執行、一步到位。

何欣純也引用捷安特創辦人劉金標的金句「沒有第一步，永遠沒有下一步」籌組「學界溝通平台」，象徵何欣純未來執政的願景，將會是更進步、更有責任感、更有行動力的治理模式。

何欣純也預告，未來會建立起和學界溝通的平台，她的市政辦公室未來將會有更多政策論談，與學界、產業界、教育界等各界專業人士交流，落實「心存大台中」的口號。

立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」。圖／何欣純提供
立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」。圖／何欣純提供

立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」。圖／何欣純提供
立法委員何欣純今舉辦「台中城市未來政策論壇」，將透過與會的台灣中社成員和學者邀請學界人士，籌組「學界溝通平台」。圖／何欣純提供

民進黨 台中 何欣純

延伸閱讀

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

蔣市府人事異動 祕書長李泰興升任副市長

藍徵召李四川選新北 黃國昌競辦：期待君子之爭

立委爭取828萬元經費 增建台中西屯國小廁所9月前完工

相關新聞

王世堅子弟兵落馬！「堅偉大戰2.0」分出勝負 朱政騏：是高品質的友誼賽

民進黨最大票倉北市中山大同議員初選，結果揭曉，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。民進黨立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓「堅偉大戰2.0」分出勝負。總統府副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏說「堅偉大戰2.0」本來就是一場高品質的友誼賽。

新北市長選舉最新民調追平李四川 蘇巧慧：持續爭取市民認同

2026年新北市長選戰，藍白尚未整合完成，美麗島電子報最新民調顯示，若藍綠白三腳督，有32.1%投給李四川，35.7%投給蘇巧慧，9.8%投給黃國昌。若「藍白合」共推李和蘇競選新北市長，有39.1%投給李四川，38.0%投蘇巧慧，雙方差距僅1％。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

遭控送「千元大禮包」賄選 綠桃園市議員參選人駁：公益活動遭抹黑

民進黨桃園市黨內初選將於3月16日至22日展開，蘆竹區議員參選人胡家智今卻遭爆涉嫌透過關係緊密的公益團體，發送價值上千元公益禮包，有賄選嫌疑。對此，胡家智在臉書發文反駁，強調該活動是地方協會多年來的例行公益活動，自己僅發放價值不到30元的宣傳品，痛批「寒冬送暖不應成為初選抹黑工具」。

中山大同泛綠陣營議員「5搶4」 陳怡君喊話：會堅持下去盼能合作

民進黨中山大同議員選區六搶四，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。但現任議員陳怡君因案遭黨內停權，若參選到底泛綠陣營進入「五搶四」局面。陳表示，仍會持續努力走基層、跑地方，也盼能跟民進黨採合作模式。

藍營新北議員登記最終日 賴士葆國會總顧問邸聖德宣布參選

2026新北議員改選席次68席，國民黨將提38席力拚過半，國民黨新北市黨部今開放議員登記最後一天，擔任立委賴士葆國會辦公室總顧問的邸聖德，今午在雷倩陪同完成黨內初選登記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。