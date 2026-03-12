金曲獎搖滾樂團成員操刀競選主題曲 童子瑋：只為基隆會更好

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今公布競選主題曲「只為台灣頭」，由金曲獎得主「董事長樂團」成員白董、吉董操刀，以基隆城市文化與港都意象為背景，巧妙運用「只為基隆會更好」的諧音梗，帶出「子瑋，基隆會更好」意涵，傳達對基隆未來的期盼。

童子瑋表示，很開心邀請基隆在地出生的白董、吉董創作主題曲，歌詞中的情景與意象，其實就是他每天在城市裡看見的基隆生活，從天未亮的崁仔頂到熱鬧的廟口與市場，這些都是基隆人的日常，也是他一路走來最熟悉的城市風景。

童子瑋說，對他而言，選戰並不是對立或攻防，而是「帶來希望、帶動基隆的熱情」，讓更多人重新相信這座城市的可能。

白董、吉董表示，創作靈感其實來自「基隆人的一天」，歌曲從凌晨時分熱鬧的崁仔頂漁市開始，描繪魚販叫賣、港邊忙碌的城市節奏；接著延伸到24小時熱鬧的廟口夜市、清晨逐漸升溫的信義市場，以及慶安宮敲鐘迎接新一天的畫面。透過這些生活場景，呈現出基隆從清晨到夜晚、充滿生命力的城市日常。

在城市地景的描寫上，歌詞串連多個基隆人熟悉的場景，像是許多外地遊子回到基隆時，首先映入眼簾的東岸廣場，從過去老舊港邊到逐步翻新的城市景觀，承載著不少老基隆人的共同記憶。

基隆轉運站象徵城市新的交通節點，而基隆塔與中正公園主普壇周邊空間，則展現城市逐漸轉型的樣貌。仁愛市場更是許多在地人心中的口袋美食地圖，代表基隆最真實的生活味道。

歌曲也將基隆的重要觀光與文化地標寫入旋律之中，包括正濱漁港的彩虹屋、和平島的海景與碧砂漁港的海產，以及每年七月盛大的雞籠中元祭。

童子瑋表示，希望透過這首歌，讓更多市民一起唱出對基隆的期待，也讓「台灣頭」的驕傲與熱情，在城市中持續傳唱。

基隆議長童子瑋今天公布競選主題曲「只為台灣頭」，由金曲獎得主「董事長樂團」成員白董、吉董操刀。記者游明煌／攝影

