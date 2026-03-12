侯市府官員請假輔選川伯未請辭 挨綠批行政中立已成笑話

國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長，李四川的競選團隊逐漸成形中，外傳新北市副秘書長張其強從今天起請假將投入輔選李四川，今張僅回應目前休假不談選舉。新北市議會民進黨團總召陳永福表示，市府官員置市政於不顧，卻請假幫忙選舉，讓人質疑市府逐漸選舉化，市府恪守「行政中立」已成笑話。

總召陳永福指出，官員未請辭情況下請假輔選，讓市政體系變相成選舉團隊，行政介入選舉是惡質選風的示範，行政體系的本務應是專心推動市政、服務市民，而非是職務仍在卻投入選舉事務，若高層帶頭以請假方式輔選，其他行政首長是否也可將本業拋在一旁有樣學樣?市政運作需要穩定與專業，市府更應清楚劃分行政與選舉的界線，避免動搖社會對行政中立的信任。

副召李倩萍表示，新北市出現此情況不是第一次，過去無論是現任市長侯友宜，或是前市長朱立倫，都曾在未辭去市長職務的情況下參選總統，也留下「2位新北市長參選總統、最後都成為總統落選人」的特殊紀錄，市民期待的是能夠專心治理城市、全力投入市政的市府團隊，而不是把市政舞台當作跳板的政治人物。

幹事長周雅玲批評，新北市行政首長帶職參選，過去早已被外界詬病為一種司空見慣的陋習，如今竟連機要人員也開始承接這樣的負面做法，可謂「上樑不正、下樑歪」。提醒侯友宜市長，行政中立不應淪為口號，更不能說一套、做一套，侯市長在任期最後階段，更應謹守分際，勿要留下晚節不保的政治觀感。

書記長李宇翔呼籲侯友宜，行政資源不應如此濫用，如果張其強要投入選舉，就應該先辭職副秘書長，避免讓行政體系與選舉活動混在一起，造成社會觀感不佳，也將失去市民信任。