蘇巧慧最新民調贏川伯 新北藍營不服氣

2026年新北市長選戰藍綠白人選確定，藍白尚未整合完成，美麗島電子報最新民調顯示，若藍綠白三腳督，有32.1%投給李四川，35.7%投給蘇巧慧，9.8%投給黃國昌。若「藍白合」共推李和蘇競選新北市長，有39.1%投給李四川，38.0%投蘇巧慧，雙方差距僅1％。

針對此份民調，新北市議會國民黨團智庫總召、議員黃心華指出，民調雖顯示蘇巧慧與李四川陷入膠著，但交叉分析顯示的政黨支持度數據可發現，該次民調取樣族群明顯偏綠，以政治現況來看，李四川實際支持度應更樂觀，且現任市長侯友宜近7成滿意度，其施政光環將成國民黨延續新北執政的最強後盾。

黃心華分析，若比對新北市最近一次大選的政黨基本盤，藍、綠、白之政黨票比例約為 35%：35%：23% 。然而，該份民調樣本中的國民黨傾向者僅佔約 22.5% ，兩者存在高達 12.5% 的落差。在樣本結構明顯「偏綠」的前提下，李四川仍能與蘇巧慧在誤差範圍內搏鬥 ，甚至在「藍白合」情境下反超對手，這反映出李四川在基層的扎實戰力。

新北市議員黃心華認為，民調雖顯示蘇巧慧與李四川陷入膠著，但交叉分析顯示的政黨支持度數據發現，民調取樣族群明顯偏綠。圖／黃心華議員辦公室提供

黃心華強調，這份民調時間尚處於政黨正式提名前的觀望期，李四川陣營尚未正式競選，在「非正式參選」的狀態下，李四川已展現高度適任評價與吸納白營選票的能力 ，這證明市民對於其工程專業與務實形象有極高期待，隨著未來選戰節奏開啟，李的民調預期將有更精準且更穩定的高檔水平。

此外，民調顯示現任市長侯友宜的施政滿意度高達 67.8%，無論是市政建設或危機處理均深獲肯定，不僅穩固新北的藍軍基本盤，更將成為李四川最堅實的後盾，讓好政績得以延續，黃心華說，他對李四川未來選戰過程充滿信心，國民黨能繼續執政，為新北市民延續優良的施政軌跡。