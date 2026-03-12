藍營中市長初選民調將登場 前縣市長出面挺江啟臣

國民黨台中市長初選民調月底前辦理，台中前縣市長等人今天力挺立法院副院長江啟臣參選。江啟臣表示，他們是在地方及政治上的前輩，也幾乎是他的貴人，真的非常感謝他們。

江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔，各自努力爭取國民黨台中市長選舉提名，國民黨日前宣布，擬於3月底前完成民調作業。

前台中市長胡志強、前台中縣長廖了以與前台中縣市議長林敏霖、張清堂、林士昌，以及國民黨立委顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪與台灣民眾黨秘書長周榆修等人，今天一同出面力挺江啟臣參選市長。

胡志強接受媒體聯訪時表示，8年前他懇請江啟臣出來選市長，後來因民調輸給盧秀燕，江啟臣不只退讓，還擔任盧秀燕競選主委，現在8年過去，他出來遵守承諾，唯一支持江啟臣；江啟臣資歷豐富，會把台中市帶到更好局面，若選對市長，台中不是只超越高雄，也會超越台北。

周榆修提到，江啟臣是他與民眾黨前主席柯文哲的好朋友，所以情義上都要出面加油打氣，也希望江啟臣能讓台中變成旗艦城，延續盧秀燕政績，一步步往前邁進。

江啟臣今天接待西班牙國會議員訪問團到訪台中，針對前台中縣市長力挺參選，他接受媒體聯訪時表示，謝謝大家對他的支援及愛護，他們是在地方、政治上的前輩，也幾乎是他的貴人，真的非常感謝他們。

楊瓊瓔今天出席豐原區翁子公園植樹活動接受媒體聯訪時表示，台中是民主、多元社會，她尊重每一人的想法，同時也感謝前輩指導支持；她還是維持自己定調，爭取市民同意，將理念與台中市的規劃向鄉親報告。