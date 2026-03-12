爭取國民黨下屆台中市長提名 楊瓊瓔：實力就是為民服務的累積

爭取國民黨下屆台中市長提名的立委楊瓊瓔中午出席龍井區婦女會新春聯誼活動時表示，她長期在基層一步一腳印，每天的都在基層探求民瘼，實力就是為民服務的累積；不管在什麼情況之下，台中一定要贏，而且是要爭取多數市民的支持。

她說，14日跟21日舉辦的「萬人挺瓔」活動中以歡樂、幸福的方式來呈現，核心目標就是市民最大、市民作主，所以我們必須以市民為主。

楊瓊瓔說，她長期在基層一步一腳印，每天的都在基層探求民瘼，接下來會著重如何跟市民說明台中的規畫和願景，很感謝支持者不斷地鼓勵，所以會在14日跟21日舉辦的「萬人挺瓔」，活動中以歡樂、幸福的方式來呈現，這是我們台中市應有的幸福跟快樂。

她說，30幾年來在基層有很多的里長和議員和先進一路相挺，因此要特別的感謝，她會在「萬人挺瓔」活動中感謝支持市民的肯定。相信不管在什麼情況之下，台中一定要贏，而且是要爭取多數市民的支持。這兩場活動的核心目標就是市民最大、市民作主，因為市民關心市政，所以我們必須以市民為主。