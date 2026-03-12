快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取國民黨下屆台中市長提名 楊瓊瓔：實力就是為民服務的累積

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
爭取國民黨下屆台中市長提名的立委楊瓊瓔中午出席龍井區婦女會新春聯誼活動。記者黃仲裕／攝影
爭取國民黨下屆台中市長提名的立委楊瓊瓔中午出席龍井區婦女會新春聯誼活動。記者黃仲裕／攝影

爭取國民黨下屆台中市長提名的立委楊瓊瓔中午出席龍井區婦女會新春聯誼活動時表示，她長期在基層一步一腳印，每天的都在基層探求民瘼，實力就是為民服務的累積；不管在什麼情況之下，台中一定要贏，而且是要爭取多數市民的支持。

2026九合一選舉

她說，14日跟21日舉辦的「萬人挺瓔」活動中以歡樂、幸福的方式來呈現，核心目標就是市民最大、市民作主，所以我們必須以市民為主。

楊瓊瓔說，她長期在基層一步一腳印，每天的都在基層探求民瘼，接下來會著重如何跟市民說明台中的規畫和願景，很感謝支持者不斷地鼓勵，所以會在14日跟21日舉辦的「萬人挺瓔」，活動中以歡樂、幸福的方式來呈現，這是我們台中市應有的幸福跟快樂。

她說，30幾年來在基層有很多的里長和議員和先進一路相挺，因此要特別的感謝，她會在「萬人挺瓔」活動中感謝支持市民的肯定。相信不管在什麼情況之下，台中一定要贏，而且是要爭取多數市民的支持。這兩場活動的核心目標就是市民最大、市民作主，因為市民關心市政，所以我們必須以市民為主。

爭取國民黨下屆台中市長提名的立委楊瓊瓔中午出席龍井區婦女會新春聯誼活動。記者黃仲裕／攝影
爭取國民黨下屆台中市長提名的立委楊瓊瓔中午出席龍井區婦女會新春聯誼活動。記者黃仲裕／攝影

活動 台中市 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／江啟臣紅黑派大集結 楊瓊瓔：我的實力累積在基層

影／江啟臣紅黑派大集結 楊瓊瓔：我的實力累積在基層

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

相關新聞

民進黨首都這選區「5搶4」戰局 王世堅近3萬票流向成關鍵

民進黨中山大同議員選區六搶四，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。其中朱政騏是總統府副秘書長何志偉子弟兵，初選成功出線，王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓堅偉大戰2.0分勝負；但遭停權現任議員陳怡君恐參選到底，泛綠陣營進入「五搶四」局面，綠營分析，本屆議員選舉斬獲近3萬票王世堅選票流向將成關鍵。

蘇巧慧最新民調贏川伯 新北藍營不服氣

2026年新北市長選戰藍綠白人選確定，藍白尚未整合完成，美麗島電子報最新民調顯示，若藍綠白三腳督，有32.1%投給李四川，35.7%投給蘇巧慧，9.8%投給黃國昌。若「藍白合」共推李和蘇競選新北市長，有39.1%投給李四川，38.0%投蘇巧慧，雙方差距僅1％。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

金曲獎搖滾樂團成員操刀競選主題曲 童子瑋：只為基隆會更好

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今公布競選主題曲「只為台灣頭」，由金曲獎得主「董事長樂團」成員白董、吉董操刀，以基隆城市文化與港都意象為背景，巧妙運用「只為基隆會更好」的諧音梗，帶出「子瑋，基隆會更好」意涵，傳達對基隆未來的期盼。

侯市府官員請假輔選川伯未請辭 挨綠批行政中立已成笑話

國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長，李四川的競選團隊逐漸成形中，外傳新北市副秘書長張其強從今天起請假將投入輔選李四川，今張僅回應目前休假不談選舉。新北市議會民進黨團總召陳永福表示，市府官員置市政於不顧，卻請假幫忙選舉，讓人質疑市府逐漸選舉化，市府恪守「行政中立」已成笑話。

爭取國民黨下屆台中市長提名 楊瓊瓔：實力就是為民服務的累積

爭取國民黨下屆台中市長提名的立委楊瓊瓔中午出席龍井區婦女會新春聯誼活動時表示，她長期在基層一步一腳印，每天的都在基層探求民瘼，實力就是為民服務的累積；不管在什麼情況之下，台中一定要贏，而且是要爭取多數市民的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。