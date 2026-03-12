民進黨首都這選區「5搶4」戰局 王世堅近3萬票流向成關鍵

民進黨中山大同議員選區六搶四，今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。其中朱政騏是總統府副秘書長何志偉子弟兵，初選成功出線，王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓堅偉大戰2.0分勝負；但遭停權現任議員陳怡君恐參選到底，泛綠陣營進入「五搶四」局面，綠營分析，本屆議員選舉斬獲近3萬票王世堅選票流向將成關鍵。

地方人士分析，中山大同藍綠基本盤約4:6，但從議員席次來看大約藍綠各有4席空間，雖然綠營此次提名4席，不過遭黨停權陳怡君預期將參選到底，屆時泛綠陣營將有5席參選，從往年經驗來看，若選票不集中恐怕將有1人會落馬。

該人士指出，除了陳怡君因素外，王世堅子弟兵賴俊翰初選意外落馬，也成為關鍵，王在2022年拿了將近3萬票，是該選區第一高票，如今子弟兵意外落馬這些選票流向何處，恐怕會衝擊藍綠白該選區布局，且王過去性格直爽，很多藍白支持者並不討厭，若王沒有站出來力挺綠營提名其他參選人，選票回歸藍白，恐讓綠營在該選區更為艱困。

民進黨議員擬參選人朱政騏表示，從過去經驗看只要泛綠陣營在該區有五人參選，通常會導致至少一、兩人落選，且陳就算違紀參選也要等到真的登記才能開除黨籍，這期間若有民進黨市長參選人造勢，仍可以以現任議員身分出席，加上王當初選立委陳也力挺，兩人交情深厚「政治不外乎人情」，若綠營票源留向黨外，對民進黨來說是一個重大的危機。

朱政騏呼籲，黨部應該要有明確的規畫與方式來保障已獲得正式提名的候選人，以確保他們能順利當選，這不僅關乎各別參選人，更直接影響到未來議會的運作以及市長候選人的得票表現。