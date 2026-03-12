聽新聞
民進黨台南市安南區初選 郭品辰、蔡麗青、唐儀靜出線
民進黨台南市第六選區（安南區）初選民調結果出爐，將提名三席參與大選。通過初選民調者包括市議員郭清華之女郭品辰、現任議員蔡麗青，以及前市議員唐儀靜；資深議員劉益昌則落選。最終提名仍需待中央黨部正式公告。
根據民調結果，郭品辰以0.4225的支持度領先，蔡麗青為0.3567，唐儀靜0.1702，劉益昌僅0.0507。唐儀靜也是前市議員唐瑞明女兒，前立委唐碧娥的侄女。
對於初選結果，尋求連任的蔡麗青表示，「感恩的心，繼續前行。」她在第一時間透過社群向支持者報告，感謝民眾一路以來的支持與期許，並承諾將不忘初衷，持續謙卑為民服務，建設台南，打造安南。
蔡麗青強調，面對即將到來的大選，她將攜團隊繼續努力，希望支持者繼續以溫暖的手支持，共同推動大台南的進步。
