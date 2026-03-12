影／江啟臣紅黑派大集結 楊瓊瓔：我的實力累積在基層

立委楊瓊瓔今天中午出席在台中市南屯區清新溫泉飯店舉行龍井區婦女會新春聯誼活動，面對立法院副院長江啟臣今天集結紅黑派大老力挺的問題時表示，大家都是為台中而努力，她長期在基層一步一腳印，實力累積在基層。接下來也會著重於讓市民了解台中的規畫與願景。

楊瓊瓔說，14日跟21日會舉行萬人挺瓔造勢大會，以歡樂與幸福的方式來呈現，她特別感謝基層里長、議員一路相挺，她也會努力爭取市民的肯定，也強調台中一定要贏。

立委楊瓊瓔出席龍井區婦女會新春聯誼活動與會員互動熱絡。記者黃仲裕／攝影