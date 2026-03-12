支持江啟臣還帶上了盧秀燕 胡志強「支持她、尊重她，但不要干涉她」

總統府前秘書長廖了以今天上午舉辦「唯一支持江啟臣」茶敘活動，台中市前市長胡志強出席致詞妙語如珠，不但聲明支持江啟臣，也帶上了盧秀燕，並說台中市出了一個盧秀燕媽媽市長，應該要更上一層樓，她會努力，「我們支持她、尊重她，但不要干涉她，她有她的打算」

胡志強說，他很有把握，將來也會出一個江啟臣，做的比任何前任市長都好。

胡志強今還「爆料」說，有次他問江結婚7年以後會不會想換老婆？江啟臣說「我1百年都不會換，我愛我太太」而他有次遇到江啟臣妻子，就很高興地告訴她這件事，而江妻居然回說「那還有20年呢」因為會「呷百二」。

胡志強笑說，他會這樣問江啟臣，因為那是一次男人聚在一起在講有關7年之癢的「無聊的話題」，江的回答讓他很感動。但他也開玩笑說，江妻的回答讓他感覺「女人都很難滿足」不過，他想要講的是，他支持江啟臣不是8年而已，而是也要支持1百年。