萬人挺瓔大會本周六登場 楊瓊瓔：讓市民決定台中的未來

爭取國民黨提名要選台中市長，立委楊瓊瓔將舉辦兩場「萬人挺瓔團結大會」，主軸為「市民最大、市民做主！」分別於3月14日下午3點在台電大雅服務所旁停車場，3月21日下午3點在太平運動場登場；楊瓊瓔表示，活動以溫馨、歡樂的氛圍為主軸，透過音樂表演、民眾分享與交流互動，傳達「市長與市民站在一起」的核心理念。

楊瓊瓔表示，「市民最大、市民做主」不只是一句口號，台中的發展從來不是少數人決定，而是來自每一位市民的共同努力。城市的未來應該由市民共同決定，讓市民的聲音成為決定城市方向的重要力量。

「萬人挺瓔團結大會」規劃多元舞台表演，透過音樂與互動帶動現場氣氛，讓活動充滿溫馨與活力。除了有藝人的精彩表演，活動也將邀請來自不同領域的市民代表上台分享，包含基層工作者、青年、家庭主婦及各行各業的素人朋友，從自身經驗出發，表達對台中未來的期待與對楊瓊瓔的支持。

楊瓊瓔強調，這場活動不只是政治造勢，更是一場屬於市民的聚會，希望透過輕鬆歡樂的方式，讓大家在交流與分享中，看見市民力量的凝聚，也讓城市的未來方向回到人民手中。她說民主的價值就在人民做主。未來不論面對任何挑戰，她都會持續與市民站在一起，傾聽民意、回應需求，讓台中在穩定中持續前進。