快訊

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

客家女力合體！力挺徐欣瑩角逐新竹縣長 徐巧芯同框喊：唯一支持

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩在臉書發布一支影片，邀請國民黨國會戰將、台北市立委徐巧芯同框讚聲。圖／徐欣瑩競選辦公室提供
新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩在臉書發布一支影片，邀請國民黨國會戰將、台北市立委徐巧芯同框讚聲。圖／徐欣瑩競選辦公室提供

雙人徐合體！國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩在臉書發布一支影片，邀請國民黨國會戰將、台北市立委徐巧芯同框讚聲。徐巧芯在影片中提到自己也是客家鄉親，並大力稱讚徐欣瑩是政壇優秀的人才，喊出「國會一起挺欣瑩」，號召新竹鄉親一起支持徐欣瑩。

2026九合一選舉

影片中，徐巧芯首先以親切的客語向新竹鄉親問好。她感性表示，自己與徐欣瑩都姓「徐」，且都是客家鄉親，更同樣是在政壇努力打拚的女性；正因為擁有這些共同點，讓兩人更加相知相惜。

徐巧芯指出，徐欣瑩是一位深耕地方、專業優秀的人才，過去在國會與地方的服務表現有目共睹。她強調，政治需要更多熱忱且專業的女性力量，徐欣瑩就是最合適的人選。徐巧芯更在影片最後喊出「國會一起挺欣瑩，相信欣瑩一定贏！」展現對徐欣瑩選情的絕對信心。

對於徐巧芯的同框力挺，徐欣瑩表示由衷感謝。她表示，巧芯在政壇的戰力與勇氣有目共睹，能得到她的推薦倍感榮幸，兩人在國會為法案努力更是「芯欣相惜」。徐欣瑩承諾，將秉持客家子弟硬頸、打拚的精神，為新竹縣民打造陽光政治環境，為國民黨守護2026藍天。

這支「雙徐合體」影片吸引了眾多支持者迴響，並紛紛留言點讚，展現出國民黨內跨區域、跨世代的團結氣勢，為新竹縣的黨內初選再添一波話題。

客家 國民黨 徐巧芯

延伸閱讀

藍新竹縣長初選 大打法律戰

選竹縣長？鄭朝方被賴總統點名 是否參選仍未鬆口

國民黨新竹縣長提名之爭 陳見賢、徐欣瑩育兒政見交鋒

再掀戰火！藍營竹縣內鬥 陳見賢告徐欣瑩誹謗

相關新聞

周榆修詳述柯文哲與江啟臣交情 江啟臣獲白色力量支持

民眾黨秘書長周榆修今南下台中參加由總統府前秘書長廖了以發起的「唯一支持江啟臣」茶敘活動。他詳述前主席柯文哲和他與江啟臣的情誼，並認為在野黨的合作其實從江啟臣擔任國民黨主席時就已經開始，一直到現在，於私也是好朋友、老朋友，所以要給江啟臣祝福、加油、打氣，也希望啟臣能夠像他自己講的，讓台中變成旗艦城。

客家女力合體！力挺徐欣瑩角逐新竹縣長 徐巧芯同框喊：唯一支持

雙人徐合體！國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩在臉書發布一支影片，邀請國民黨國會戰將、台北市立委徐巧芯同框讚聲。徐巧芯在影片中提到自己也是客家鄉親，並大力稱讚徐欣瑩是政壇優秀的人才，喊出「國會一起挺欣瑩」，號召新竹鄉親一起支持徐欣瑩。

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

前任台中市長胡志強與前台中縣長廖了以等人今天在台中市參加「唯一支持江啟臣茶敘小聚」，也爭取國民黨提名要參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔，今天在豐原區翁子公園植樹活動中受訪表示，台中是民主多元社會，她尊重每個人想法，也感謝所有前輩的指導與支持。

堅偉大戰2.0！何志偉人馬上演復仇記 王世堅「堅系小雞」落馬

民進黨北市議員初選本周登場，中山、大同選區共有7人登記參選，現任議員陳怡君因案遭停權，最終6人參與初選爭搶4席，黨部今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

萬人挺瓔大會本周六登場 楊瓊瓔：讓市民決定台中的未來

爭取國民黨提名要選台中市長，立委楊瓊瓔將舉辦兩場「萬人挺瓔團結大會」，主軸為「市民最大、市民做主！」分別於3月14日下午3點在台電大雅服務所旁停車場，3月21日下午3點在太平運動場登場；楊瓊瓔表示，活動以溫馨、歡樂的氛圍為主軸，透過音樂表演、民眾分享與交流互動，傳達「市長與市民站在一起」的核心理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。