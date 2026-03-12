賴總統植樹 力推民進黨自家縣長參選人微森林綠色政見

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
總統特別與和他一起種樹的笨港國小學生代表合影。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統今天上午到桃園市，參加農業部等單位主辦「原地扎根．韌性森活」植樹活動，致詞時不忘舉例自家人，進黨下屆宜蘭縣長參選人林國漳的綠色政見，表示林微森林、花園城鄉的政見具前瞻，令人激賞。

2026九合一選舉

賴清德總統指出，林國漳的政見預計利用八年時間結合地方和中央資源共廿億元，要造樹百萬棵，打造三百座微森林，讓宜蘭縣能鑲嵌入都市微森林，成為花園城鄉。他非常鼓勵各縣市長候選人不分黨派，都可以提出類似的政見，根據自己的城市規畫都市微森林的藍圖，進而提出這樣的政見。

賴清德表示，未來會在總統府的氣候變遷委員會，推動「都市林」成為國家級的調適計畫，中央與地方攜手合作，邀請專家學者跟民間團體共襄盛舉，落實適地適種與長效養護，建立專業與長久的維護制度，還有全民行動方案，也會將森林納入淨零策略，推動自然碳匯的管理及盤查，讓每片森林、造林都能發揮減碳的效果。

賴清德致詞也呼應今年國際森林日、森林與經濟的主題，強調也要結合企業ESG與國際TNFD（台灣企業量身打造的自然相關財務資訊揭露指引）標準，推動企業在地認養，以公私協力方式引導民間資金投入綠色管家體系，讓每一棟樹都成為留給下一代最堅實的防護網。

賴清德表示今日是植樹節，我們一起種下樹苗，也一起種下對未來的責任，當樹木持續向下紮根，除了讓國土生態更穩固，也凝聚守護家園的力量，相信當環境更穩固，社會就會更安定，國家安全也會更有韌性。他要邀請國人共同響應植樹活動，一起紮根為台灣打下更穩固的地基，讓國家在變動的世界中繼續更穩健前行，也為下一代創造更美好更永續的家園。

賴清德表示，今年植樹月主題為「原地扎根．韌性森活」，代表政府面對氣候變遷的態度，近年來面對全球暖化加劇都市熱島效應，起到哪裡都很熱，我們必須主動採取自然的解決方案，從過去依賴水泥工程，轉向擁抱大自然的修護力，透過都市造林降低地表和大氣的溫度，這不得不做。造林不只能碳存、淨化空氣，也有助於涵養水土維繫生物多樣性，穩定國土環境，放眼全世界越來越多國家把造林、護林、生態復育列為淨零轉型與氣候治理的重要工作。

監察院代理院長李鴻鈞、考試院副院長許舒翔、內政部長劉世芳、環境部長彭啟明、農業部次長胡忠一與立委林月琴等人都參加植樹活動，總統也稱讚笨港國小現場演唱歌聲如黃鶯出谷，並和小學生們、中央地方首長、副首長、立委們一起植樹，活動結束後特別與學生們合影。

總統致詞一開始就特別稱讚笨港國小的美聲演唱，如黃鶯出谷。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統到內政部位在桃園市的反恐訓練中心，參加指數活動，和所有參加活動的人合影。記者鄭國樑／攝影
