周榆修詳述柯文哲與江啟臣交情 江啟臣獲白色力量支持

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
總統府前秘書長廖了以今發起「唯一支持江啟臣」茶敘活動，有多位台中藍營大老出席。記者黃寅／攝影

民眾黨秘書長周榆修今南下台中參加由總統府前秘書長廖了以發起的「唯一支持江啟臣」茶敘活動。他詳述前主席柯文哲和他與江啟臣的情誼，並認為在野黨的合作其實從江啟臣擔任國民黨主席時就已經開始，一直到現在，於私也是好朋友、老朋友，所以要給江啟臣祝福、加油、打氣，也希望啟臣能夠像他自己講的，讓台中變成旗艦城。

國民黨正進行台中市下屆市長黨內初選之際，周榆修今的出席，等同顯示江啟臣獲得白營的助力。在廖了以號召下，台中市藍營大老今幾乎大集合，包括台中市前市長胡志強、前議長張清堂、林敏霖、林士昌，婦女界的蔡鈴蘭，還有立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人都到場。

周榆修致詞說，柯文哲主席受廖了以照顧很多，在柯文哲「進修」一年出來還帶著腳鐐的時候，廖秘書長就不怕腳鐐的定位，直接跑到辦公室去看柯，所以今天廖秘書長一聲令下，柯主席也好、他也好，都覺得應該要來。

另在2021年2月柯文哲還是台北市長以及民眾黨黨主席的時候，他一腳踏進國民黨的國家政策基金會，那也是柯文哲第一次進國民黨的智庫，當時的主席就是江啟臣，柯主席跟江主席就談到了居住正義、青年低薪，談到永續和台灣的未來。

周榆修說，如果說在野黨有合作，其實從2021年江啟臣主席任內就已經開始，一直到現在。他覺得不論是於私，他是我們的老朋友、也是柯文哲主席的好朋友、也是我的老朋友，所以情義上都要來給啟臣祝福、加油、打氣，也希望啟臣能夠像他自己講的，讓台中變成旗艦城。不管台中在城市治理、智慧治理、交通建設，在延續盧媽媽的幸福城市上，都能夠一步踏一步往前邁進。

而他個人的願望，因為他是梧棲人，國中讀清水國中，高中讀大甲，一半的都在台中，也希望也期待台中會更好。

胡志強受訪時重提他和江啟臣有8年之約，江啟臣當年民調僅輸盧秀燕0.6%，不僅退了，還進一步擔任盧的競選總幹事，所以他唯一支持江啟臣。楊瓊瓔也是好朋友，但他曾明確告訴她，他要守信用支持江啟臣，所以楊瓊瓔曾說「選擇是殘酷的」。

他說，如果江啟臣能夠當選，他覺得江啟臣推動的建設一定會符合他個人的理想。他覺得台中第一發展還是交通把交通做好，加一個環線也好、鐵路共構也好，會帶來經濟的繁榮。交通和經濟是台中未來的方向，他相信江啟臣有這個遠見和修養去做好，對他有信心。

