李四川請益侯友宜 談新北市政與未來願景

中國國民黨徵召前台北市副市長李四川參選下屆新北市長，新北市長侯友宜今天表示，兩人昨天就市政發展與未來願景交換意見，期待共同打拚；至於競選團隊人選，將尊重李四川安排。

國民黨中常會11日下午通過第3波2026地方選舉縣市長提名，正式徵召前台北市副市長李四川角逐下屆新北市長。

侯友宜今天參加新北市績優社工暨社政人員表揚典禮前，接受媒體聯訪。記者詢問，李四川昨天向侯友宜請益，雙方談及哪些議題。

侯友宜說，其實他與李四川彼此都是老同事，李四川對新北市不陌生，雖然有一段時間不在新北市服務，但兩人針對這段時間市政的相關發展與願景聊了很多，期待一起拚，讓新北市更進步。

至於李四川的新北競選團隊，是否有新北市府人員要加入，侯友宜回應說，尊重李四川所要邀請的團隊，一切以李四川公布的團隊名單為準。