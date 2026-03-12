快訊

經典賽／8強對戰出爐！ 日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

荷莫茲海峽危機升高！日本三井貨船遇襲 泰國船員脫困海上自拍曝光

李四川請益侯友宜 談新北市政與未來願景

中央社／ 新北12日電

中國國民黨徵召前台北市副市長李四川參選下屆新北市長，新北市長侯友宜今天表示，兩人昨天就市政發展與未來願景交換意見，期待共同打拚；至於競選團隊人選，將尊重李四川安排。

2026九合一選舉

國民黨中常會11日下午通過第3波2026地方選舉縣市長提名，正式徵召前台北市副市長李四川角逐下屆新北市長。

侯友宜今天參加新北市績優社工暨社政人員表揚典禮前，接受媒體聯訪。記者詢問，李四川昨天向侯友宜請益，雙方談及哪些議題。

侯友宜說，其實他與李四川彼此都是老同事，李四川對新北市不陌生，雖然有一段時間不在新北市服務，但兩人針對這段時間市政的相關發展與願景聊了很多，期待一起拚，讓新北市更進步。

至於李四川的新北競選團隊，是否有新北市府人員要加入，侯友宜回應說，尊重李四川所要邀請的團隊，一切以李四川公布的團隊名單為準。

願景 新北 國民黨

延伸閱讀

昨會面川伯談如何操盤選舉？侯友宜這麼回

獲徵召第一時間 李四川拜訪侯友宜請益：來日方長

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

藍徵召李四川選新北 黃國昌競辦：期待君子之爭

相關新聞

周榆修詳述柯文哲與江啟臣交情 江啟臣獲白色力量支持

民眾黨秘書長周榆修今南下台中參加由總統府前秘書長廖了以發起的「唯一支持江啟臣」茶敘活動。他詳述前主席柯文哲和他與江啟臣的情誼，並認為在野黨的合作其實從江啟臣擔任國民黨主席時就已經開始，一直到現在，於私也是好朋友、老朋友，所以要給江啟臣祝福、加油、打氣，也希望啟臣能夠像他自己講的，讓台中變成旗艦城。

客家女力合體！力挺徐欣瑩角逐新竹縣長 徐巧芯同框喊：唯一支持

雙人徐合體！國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩在臉書發布一支影片，邀請國民黨國會戰將、台北市立委徐巧芯同框讚聲。徐巧芯在影片中提到自己也是客家鄉親，並大力稱讚徐欣瑩是政壇優秀的人才，喊出「國會一起挺欣瑩」，號召新竹鄉親一起支持徐欣瑩。

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

前任台中市長胡志強與前台中縣長廖了以等人今天在台中市參加「唯一支持江啟臣茶敘小聚」，也爭取國民黨提名要參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔，今天在豐原區翁子公園植樹活動中受訪表示，台中是民主多元社會，她尊重每個人想法，也感謝所有前輩的指導與支持。

堅偉大戰2.0！何志偉人馬上演復仇記 王世堅「堅系小雞」落馬

民進黨北市議員初選本周登場，中山、大同選區共有7人登記參選，現任議員陳怡君因案遭停權，最終6人參與初選爭搶4席，黨部今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

支持江啟臣還帶上了盧秀燕 胡志強「支持她、尊重她，但不要干涉她」

總統府前秘書長廖了以今天上午舉辦「唯一支持江啟臣」茶敘活動，台中市前市長胡志強出席致詞妙語如珠，不但聲明支持江啟臣，也帶上了盧秀燕，並說台中市出了一個盧秀燕媽媽市長，應該要更上一層樓，她會努力，「我們支持她、尊重她，但不要干涉她，她有她的打算」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。