民進黨北市中山大同區議員初選 2現任2新人過關

中央社／ 台北12日電

民進黨台北市黨部今天公布北市中山大同區（第4選區）議員初選民調結果，此選區為6搶4，2名現任議員顏若芳、林亮君皆過關，新人朱政騏、林子揚搶下初選席次。

2026九合一選舉

民進黨台北市黨部公布2026中山大同區（第4選區）議員初選民調結果，此選區由2名現任議員顏若芳、林亮君，以及4名新人朱政騏、賴俊翰、林子揚、李立聖，進行黨內初選。

另名現任台北市議員陳怡君因涉助理費案，民進黨在2月25日召開中執會審定直轄市議員參選資格，陳怡君被停權2年半，確定撤銷參選資格。

依民進黨台北市黨部今天公布數據，林亮君民調成績最高，其次為顏若芳、朱政騏、林子揚、賴俊翰、李立聖。此選區提名4席，現任2名議員及朱政騏、林子揚將取得提名資格。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

此選區較特別的是參加初選新人，如賴俊翰是立法委員王世堅中山區的服務處主任，朱政騏是總統府副秘書長何志偉的子弟兵，外界形容此次初選是「堅偉」大戰2.0。比較可惜的是身障青年李立聖未過關，林子揚則是獲得台灣日本關係協會會長謝長廷等人力挺。

民進黨布局2026台北市議員提名25席，分別為第1選區（士林、北投）5席，第2選區（內湖、南港）4席，第3選區（松山、信義）4席，第4選區（中山、大同）4席，第5選區（中正、萬華）4席，第6選區（大安、文山）4席。

民進黨台北市黨部表示，士林北投區、內湖南港區議員提名與登記參選同額，不需初選；其餘4選區須初選，本週完成黨內初選，預估黨中央4月初公告提名人選。

民進黨台北市黨部今天晚上將針對松山信義區初選進行民調，結果預估明天出爐。

王世堅 陳怡君 林亮君

相關新聞

周榆修詳述柯文哲與江啟臣交情 江啟臣獲白色力量支持

民眾黨秘書長周榆修今南下台中參加由總統府前秘書長廖了以發起的「唯一支持江啟臣」茶敘活動。他詳述前主席柯文哲和他與江啟臣的情誼，並認為在野黨的合作其實從江啟臣擔任國民黨主席時就已經開始，一直到現在，於私也是好朋友、老朋友，所以要給江啟臣祝福、加油、打氣，也希望啟臣能夠像他自己講的，讓台中變成旗艦城。

客家女力合體！力挺徐欣瑩角逐新竹縣長 徐巧芯同框喊：唯一支持

雙人徐合體！國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩在臉書發布一支影片，邀請國民黨國會戰將、台北市立委徐巧芯同框讚聲。徐巧芯在影片中提到自己也是客家鄉親，並大力稱讚徐欣瑩是政壇優秀的人才，喊出「國會一起挺欣瑩」，號召新竹鄉親一起支持徐欣瑩。

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

前任台中市長胡志強與前台中縣長廖了以等人今天在台中市參加「唯一支持江啟臣茶敘小聚」，也爭取國民黨提名要參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔，今天在豐原區翁子公園植樹活動中受訪表示，台中是民主多元社會，她尊重每個人想法，也感謝所有前輩的指導與支持。

堅偉大戰2.0！何志偉人馬上演復仇記 王世堅「堅系小雞」落馬

民進黨北市議員初選本周登場，中山、大同選區共有7人登記參選，現任議員陳怡君因案遭停權，最終6人參與初選爭搶4席，黨部今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

支持江啟臣還帶上了盧秀燕 胡志強「支持她、尊重她，但不要干涉她」

總統府前秘書長廖了以今天上午舉辦「唯一支持江啟臣」茶敘活動，台中市前市長胡志強出席致詞妙語如珠，不但聲明支持江啟臣，也帶上了盧秀燕，並說台中市出了一個盧秀燕媽媽市長，應該要更上一層樓，她會努力，「我們支持她、尊重她，但不要干涉她，她有她的打算」

0 則留言
