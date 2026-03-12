民進黨北市中山大同區議員初選 2現任2新人過關

民進黨台北市黨部今天公布北市中山大同區（第4選區）議員初選民調結果，此選區為6搶4，2名現任議員顏若芳、林亮君皆過關，新人朱政騏、林子揚搶下初選席次。

民進黨台北市黨部公布2026中山大同區（第4選區）議員初選民調結果，此選區由2名現任議員顏若芳、林亮君，以及4名新人朱政騏、賴俊翰、林子揚、李立聖，進行黨內初選。

另名現任台北市議員陳怡君因涉助理費案，民進黨在2月25日召開中執會審定直轄市議員參選資格，陳怡君被停權2年半，確定撤銷參選資格。

依民進黨台北市黨部今天公布數據，林亮君民調成績最高，其次為顏若芳、朱政騏、林子揚、賴俊翰、李立聖。此選區提名4席，現任2名議員及朱政騏、林子揚將取得提名資格。提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

此選區較特別的是參加初選新人，如賴俊翰是立法委員王世堅中山區的服務處主任，朱政騏是總統府副秘書長何志偉的子弟兵，外界形容此次初選是「堅偉」大戰2.0。比較可惜的是身障青年李立聖未過關，林子揚則是獲得台灣日本關係協會會長謝長廷等人力挺。

民進黨布局2026台北市議員提名25席，分別為第1選區（士林、北投）5席，第2選區（內湖、南港）4席，第3選區（松山、信義）4席，第4選區（中山、大同）4席，第5選區（中正、萬華）4席，第6選區（大安、文山）4席。

民進黨台北市黨部表示，士林北投區、內湖南港區議員提名與登記參選同額，不需初選；其餘4選區須初選，本週完成黨內初選，預估黨中央4月初公告提名人選。

民進黨台北市黨部今天晚上將針對松山信義區初選進行民調，結果預估明天出爐。