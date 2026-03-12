影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

前任台中市長胡志強與前台中縣長廖了以等人今天在台中市參加「唯一支持江啟臣茶敘小聚」，也爭取國民黨提名要參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔，今天在豐原區翁子公園植樹活動中受訪表示，台中是民主多元社會，她尊重每個人想法，也感謝所有前輩的指導與支持。

楊瓊瓔今天受訪表示，台中市是一個民主、多元的社會，她都尊重每一位的想法，同時也感謝所有前輩的指導跟支持。

楊瓊瓔說，​因為大家都在維護台中、建設台中、美麗的台中、幸福的台中，在盧秀燕市長所領軍的優質團隊、優質施政，我們必須要團結合作，繼續延續這個幸福。

​她也非常的感謝支持者，在短短的時間更需要爭取市民的支持，所以她感謝他們，她將辦二場「萬人挺瓔」的活動，這個主題就是「起飛大台中，市民做主」。她重每一位市民，這是目前最基層的聲音，她說自己長期在基層走動、在地方服務，每天，不管是沒有選舉，她仍舊是一步一腳印。

她還是維持自己的定調，爭取市民的同意，將理念、將台中市的規劃，向鄉親報告；被問到本周六首場造勢活動是否有神秘嘉賓，楊瓊瓔回「大家拭目以待」。