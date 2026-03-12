堅偉大戰2.0！何志偉人馬上演復仇記 王世堅「堅系小雞」落馬

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
民進黨北市黨部今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。圖／市黨部提供
民進黨北市黨部今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。圖／市黨部提供

民進黨北市議員初選本周登場，中山、大同選區共有7人登記參選，現任議員陳怡君因案遭停權，最終6人參與初選爭搶4席，黨部今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。

其中朱政騏是總統府副秘書長何志偉子弟兵，初選成功出線，民進黨立委王世堅子弟兵賴俊翰落馬，也讓「堅偉大戰2.0」分出勝負。

綠營昨晚在第3選區（中山大同）初選民調，現任顏若芳、林亮君，新人賴俊翰、朱政騏、林子揚、李立聖共6人搶4席，競爭激烈，其中李立聖、林子揚、賴俊翰初次參選均有10%加權，李立聖年齡可再獲加權10%。

民進黨北市黨部今天上午公布，民調分別為林亮君37.03%、顏若芳33.07%、朱政騏14.10%、林子揚9.73%、賴俊翰5.37%、李立聖0.7%。

何志偉子弟兵，民進黨中山、大同區議員擬參選人朱政騏，初選成功出線。圖／取自朱政騏臉書
何志偉子弟兵，民進黨中山、大同區議員擬參選人朱政騏，初選成功出線。圖／取自朱政騏臉書

僅管賴俊翰初選有王世堅加持，但民調僅5.37%，無緣出線。圖／引用直播
僅管賴俊翰初選有王世堅加持，但民調僅5.37%，無緣出線。圖／引用直播

林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚獲得提名，王世堅子弟兵賴俊翰遺憾落馬，也讓堅偉大戰2.0提前分勝負。本報資料照
林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚獲得提名，王世堅子弟兵賴俊翰遺憾落馬，也讓堅偉大戰2.0提前分勝負。本報資料照

