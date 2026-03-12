昨會面川伯談如何操盤選舉？侯友宜這麼回

國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長，李昨午就拜訪新北市長侯友宜及副市長劉和然。3人會面究竟談了哪些話題，侯友宜今受訪表示，會面就是聊許多市政發展跟願景，「期待我們一起拚」，讓新北市更加進步。

侯友宜說，他們都是老同事，李四川副市長雖有一段時間不在新北市，但對新北市不陌生，對這段時間的市政發展跟願景都聊了很多，「期待我們一起拚」，讓新北市更加進步。

媒體問及李四川的新北競選團隊已就位，侯市長跟國民黨主席鄭麗文是否會提供秘密武器？是否有市府人員加入競選團隊？侯友宜回答說，尊重李四川邀請的所有團隊人選及名單，只要團隊公布他一切尊重。

據了解，目前李四川競選團隊幕僚包括有現任台北市政府顧問宋自強、新北市府顧問李麗圳及新北市副秘書長張其強等人，這些人選過去都曾與李四川在新北一起共事。外傳張其強今已請假開始輔選李四川，對此，張其強表示他目前在休假不談選舉。