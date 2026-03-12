昨會面川伯談如何操盤選舉？侯友宜這麼回

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北市長侯友宜今出席活動表示，與李四川會面就是聊許多市政發展跟願景。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今出席活動表示，與李四川會面就是聊許多市政發展跟願景。記者林媛玲／攝影

國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長，李昨午就拜訪新北市長侯友宜及副市長劉和然。3人會面究竟談了哪些話題，侯友宜今受訪表示，會面就是聊許多市政發展跟願景，「期待我們一起拚」，讓新北市更加進步。

侯友宜說，他們都是老同事，李四川副市長雖有一段時間不在新北市，但對新北市不陌生，對這段時間的市政發展跟願景都聊了很多，「期待我們一起拚」，讓新北市更加進步。

媒體問及李四川的新北競選團隊已就位，侯市長跟國民黨主席鄭麗文是否會提供秘密武器？是否有市府人員加入競選團隊？侯友宜回答說，尊重李四川邀請的所有團隊人選及名單，只要團隊公布他一切尊重。

據了解，目前李四川競選團隊幕僚包括有現任台北市政府顧問宋自強、新北市府顧問李麗圳及新北市副秘書長張其強等人，這些人選過去都曾與李四川在新北一起共事。外傳張其強今已請假開始輔選李四川，對此，張其強表示他目前在休假不談選舉。

劉和然 新北 國民黨

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

影／前任台中縣市長挺江啟臣選台中市長 楊瓊瓔回應

前任台中市長胡志強與前台中縣長廖了以等人今天在台中市參加「唯一支持江啟臣茶敘小聚」，也爭取國民黨提名要參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔，今天在豐原區翁子公園植樹活動中受訪表示，台中是民主多元社會，她尊重每個人想法，也感謝所有前輩的指導與支持。

堅偉大戰2.0！何志偉人馬上演復仇記 王世堅「堅系小雞」落馬

民進黨北市議員初選本周登場，中山、大同選區共有7人登記參選，現任議員陳怡君因案遭停權，最終6人參與初選爭搶4席，黨部今早公布結果由林亮君、顏若芳、朱政騏、林子揚出線。

嘉市選戰「母雞帶小雞」策略失靈？藍綠白各有整合難題

嘉義市長議員選戰升溫，藍綠白陣營市長參選人相繼產生，選戰格局成形。民進黨提名王美惠，民眾黨推出張啓楷，國民黨昨天徵召翁壽良，然而，選舉「母雞帶小雞」模式，在選戰出現變化。往年市長參選人會與同黨議員參選人同框掛看板共同造勢，今年藍綠議員與市長參選人各自作戰，看板各自為戰。

獲徵召第一時間 李四川拜訪侯友宜請益：來日方長

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長。李四川昨獲徵召的第一時間即拜訪新北市長侯友宜、副市長劉和然，李四川感性地說，他們3人都是事務官出身，實在做事的公務員也能出頭天，新北市就是這樣的地方。

