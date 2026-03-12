快訊

嘉市選戰「母雞帶小雞」策略失靈？藍綠白各有整合難題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長議員選戰升溫，市區競選看板，多數以個人拜年爭取支持，鮮少出現市長與議員參選人同框面。唯一同框看板是黃敏惠與侄子黃政融。記者魯永明／攝影
嘉義市長議員選戰升溫，藍綠白陣營市長參選人相繼產生，選戰格局成形。民進黨提名王美惠，民眾黨推出張啓楷，國民黨昨天徵召翁壽良，然而，選舉「母雞帶小雞」模式，在選戰出現變化。往年市長參選人會與同黨議員參選人同框掛看板共同造勢，今年藍綠議員與市長參選人各自作戰，看板各自為戰。

2026九合一選舉

藍營方面，現任市長黃敏惠雖是國民黨重量級人物，但未培養市長接班人，支持侄子黃政融投入西區議員選戰。由於黃政融非國民黨，以無黨籍參選政壇引發議論。部分西區國民黨議員參選人與無黨籍現任議員感受競爭壓力，出現不少怨言。

目前市區競選看板，多數以個人拜年爭取支持，鮮少出現市長與議員參選人同框面。唯一同框看板是黃敏惠與侄子黃政融。由於藍白整合仍未定案，究竟由誰代表在野陣營參選市長未明朗，也使得國民黨議員布局保守，暫時難展開整合式選戰。

相較之下，民眾黨採取聯合作戰模式。民眾黨議員選舉規畫東、西區各提名1席議員，包括東區林昱孜及西區王閔正，柯文哲嘉義輔選，市長參選人張啟楷與議員參選人一同出席，形成「母雞帶小雞」聯合選戰模式，共同爭取選民支持。

至於民進黨，雖然立委王美惠代表出戰，但黨內整合存在問題。王美惠與民進黨議員，因過去立委、黨部主委、市長及議員選舉結怨未化解。王美惠又與退出綠營的無黨議員黃敏修有共同服務處，引發黨團成員不滿，關係緊張。王美惠與議會黨團議員各自設看板，各自經營選區、各自努力。

議員提名布局，民進黨執委會拍板，東西區共提名8位現任議員與登記參選人，避免初選，維持黨內團結。民眾黨議員提名布局也完成，國民黨雖是嘉市執政黨，但現任議員感受不到執政優勢，市黨部表示，議員提名作業將待藍白整合結果產生再提名。

議員 黃敏惠 王美惠

