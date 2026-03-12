快訊

獲徵召第一時間 李四川拜訪侯友宜請益：來日方長

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北報導
李四川（中）昨獲徵召的第一時間即拜訪新北市長侯友宜（右）、副市長劉和然，展現好默契。圖／取自李四川臉書
李四川（中）昨獲徵召的第一時間即拜訪新北市長侯友宜（右）、副市長劉和然，展現好默契。圖／取自李四川臉書

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長。李四川昨獲徵召的第一時間即拜訪新北市長侯友宜、副市長劉和然，李四川感性地說，他們3人都是事務官出身，實在做事的公務員也能出頭天，新北市就是這樣的地方。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文說，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。李四川的競選辦公室正準備中，初期將先借用市黨部空間，競選團隊也持續招兵買馬，不少人願意為「川伯」抬轎，展現好人緣。

李四川今天上午臉書po出他與侯友宜、劉和然碰面的照片，李四川說，昨天下午確定獲得國民黨提名後，他去拜訪侯市長及劉副市長，彼此談了些新北市的話題，來日方長，要談的還有許多。

李四川也說，聊天當下的一刻，突然想起，他們3個人都是事務官出身，證明實在做事的公務員也能出頭天，新北市就是這樣的地方。

侯友宜被視為2026新北之戰藍軍整合的最大功臣，侯友宜說，談整合過程只有公心，沒有私心。劉和然也表態全力支持李四川，劉和然大氣表現被拱參選彰化縣長，但他說，「我的戰場在新北」，對新北有一分責任，不會考慮到彰化參選。

