綠營台南市東區議員提名4搶2 陳亭妃、王定宇子弟兵初選落馬
民進黨台南市黨部進行下屆市議員黨內初選，競爭最激烈的第十選區（東區）四搶二，昨天結果出爐，現任市議員蔡筱薇、前市議員陳金鐘出線，而支持立委陳亭妃的前市議員蔡旺詮、立委王定宇子弟兵卓佩于落馬；昨晚進行第六選區初選，四人搶三席。
2026九合一選舉
民進黨南市黨部公布十選區民調成績，支持度由高到低為蔡筱薇、陳金鐘、蔡旺詮、卓佩于，後續提名以中央黨部公布為準。
蔡筱薇在先前黨內南市長初選力挺立委林俊憲，此次要拚議員三連霸，她表示「穩健前行」；陳金鐘說「謙卑前行」。
蔡旺詮本屆選議員意外落馬後就投入陳亭妃團隊擔任執行長，近期獲陳多次站台相挺，對於初選失利，蔡旺詮指出「衷心感謝每一位朋友，不管未來在何處，仍然會為台南的未來繼續打拚」。
卓佩于是王定宇服務處主任，也是湧言會力推的青年參選人。
卓佩于說，誠摯地向兩位出線同志表達恭賀，更期待大家能一起努力為民進黨攻下更多席次，自己也會持續關注市長選舉。
民進黨昨進行第六選區（安南區）初選四搶三，角逐者為現任市議員蔡麗青，以及前議員唐碧娥的姪女唐儀靜、現任市議員郭清華女兒郭品辰、前議員劉益昌，結果預計今上午公布。
