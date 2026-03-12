新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

國民黨中常會昨天通過提名李四川（右）參選新北市長、吳宗憲（左二）參選宜蘭縣長、翁壽良（左）參選嘉義市長，黨主席鄭麗文（右二）牽起三人的手高呼「凍蒜」。記者曾原信／攝影

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

國民黨中常會昨通過第三波縣市長提名，鄭麗文會中為李四川、吳宗憲、翁壽良披上彩帶，牽手高喊「當選、勝利」。由於新北、宜蘭、嘉市也有民眾黨提名人選，藍白兩黨後續將啟動協調程序，共推人選。

鄭麗文表示，李四川在工程、市政的專業從來沒讓大家失望，在北市府完成與輝達的簽約，證明他是最好的人選；雙北作為火車頭，一定會發揮最強引擎作用，相信國際的前瞻建設發展，李四川心中已有藍圖。

鄭麗文也讚吳宗憲是優秀、充滿正義感的法律人，希望他能守住民主聖地，讓宜蘭再現藍天；現任嘉義市長黃敏惠長期耕耘，打下非常好的基礎，翁壽良勇敢承擔，將繼續延續執政香火。

鄭麗文說，此次三個獲提名縣市都是藍營執政，國民黨絕對不會得意忘形，「新北不是穩贏」，一定要戰戰兢兢，嚴陣以待。

繼胞弟李賜福被爆「環保流氓」爭議，網紅「四叉貓」昨又指李四川的財產申報「兩年財產暴增逾七百六十八萬元」，李四川表示，他依規定申報，若有違法可去檢舉。對於胞弟爭議，李四川說手足無法選擇，「我不會為選舉切割弟弟」，該接受怎樣的制裁，他都尊重。

前主席朱立倫團隊共同主辦「模擬方城市」營隊，將於本周末登場，由朱立倫、立法院長韓國瑜，與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑與李四川聯手組成講師群，盼藉由北北基桃串連空防造勢，以凸顯城市治理經驗，被視為李四川參選起手式。

中廣前董事長趙少康說，藍白合會看民調，黃國昌曾向他說，「只要機制公平，新北藍白絕對不會有兩個人出來，讓綠營漁翁得利」。

藍白共同願景 周六發布

記者林銘翰、蔡晉宇／台北報導

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合作業。民眾黨主席黃國昌昨天表示，考量立法院議程及地方行程，國民黨與民眾黨敲定三月十四日舉行「共同願景發布會」，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，屆時將分別就社會福利、居住正義、環境永續及ＡＩ產業治理等四大面向，說明兩黨公共政策願景。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，根據最新北市長民調，若是藍綠對決，她首度微幅領先李四川，她會繼續努力。