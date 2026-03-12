聽新聞
新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

聯合報／ 記者鄭媁游明煌張策林麗玉／連線報導

國民黨中常會昨天通過提名<a href='/search/tagging/2/李四川' rel='李四川' data-rel='/2/103390' class='tag'><strong>李四川</strong></a>（右）參選新北市長、<a href='/search/tagging/2/吳宗憲' rel='吳宗憲' data-rel='/2/101947' class='tag'><strong>吳宗憲</strong></a>（左二）參選<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>縣長、翁壽良（左）參選嘉義市長，黨主席<a href='/search/tagging/2/鄭麗文' rel='鄭麗文' data-rel='/2/136000' class='tag'><strong>鄭麗文</strong></a>（右二）牽起三人的手高呼「凍蒜」。記者曾原信／攝影
2026九合一選舉

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

國民黨中常會昨通過第三波縣市長提名，鄭麗文會中為李四川、吳宗憲、翁壽良披上彩帶，牽手高喊「當選、勝利」。由於新北、宜蘭、嘉市也有民眾黨提名人選，藍白兩黨後續將啟動協調程序，共推人選。

鄭麗文表示，李四川在工程、市政的專業從來沒讓大家失望，在北市府完成與輝達的簽約，證明他是最好的人選；雙北作為火車頭，一定會發揮最強引擎作用，相信國際的前瞻建設發展，李四川心中已有藍圖。

鄭麗文也讚吳宗憲是優秀、充滿正義感的法律人，希望他能守住民主聖地，讓宜蘭再現藍天；現任嘉義市長黃敏惠長期耕耘，打下非常好的基礎，翁壽良勇敢承擔，將繼續延續執政香火。

鄭麗文說，此次三個獲提名縣市都是藍營執政，國民黨絕對不會得意忘形，「新北不是穩贏」，一定要戰戰兢兢，嚴陣以待。

繼胞弟李賜福被爆「環保流氓」爭議，網紅「四叉貓」昨又指李四川的財產申報「兩年財產暴增逾七百六十八萬元」，李四川表示，他依規定申報，若有違法可去檢舉。對於胞弟爭議，李四川說手足無法選擇，「我不會為選舉切割弟弟」，該接受怎樣的制裁，他都尊重。

前主席朱立倫團隊共同主辦「模擬方城市」營隊，將於本周末登場，由朱立倫、立法院長韓國瑜，與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑與李四川聯手組成講師群，盼藉由北北基桃串連空防造勢，以凸顯城市治理經驗，被視為李四川參選起手式。

中廣前董事長趙少康說，藍白合會看民調，黃國昌曾向他說，「只要機制公平，新北藍白絕對不會有兩個人出來，讓綠營漁翁得利」。

藍白共同願景 周六發布

記者林銘翰、蔡晉宇／台北報導

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合作業。民眾黨主席黃國昌昨天表示，考量立法院議程及地方行程，國民黨與民眾黨敲定三月十四日舉行「共同願景發布會」，地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，屆時將分別就社會福利、居住正義、環境永續及ＡＩ產業治理等四大面向，說明兩黨公共政策願景。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，根據最新北市長民調，若是藍綠對決，她首度微幅領先李四川，她會繼續努力。

藍白 宜蘭 黃國昌 李四川 鄭麗文 吳宗憲

相關新聞

雙北市議員藍綠初選激戰 老將新人膠著

雙北市議員選舉藍綠正值初選激戰期，呈現「老將守成、新人搶灘、三黨混戰」的膠著態勢。新北板橋、永和、土樹三鶯、新莊、汐金萬選區皆陷入激戰。北市國民黨在松信選區新人戰況激烈；民進黨也不遑多讓，在大安文山、中正萬華、中山大同和松信初選都不輕鬆。

謝典霖稱家族反對她選縣長 謝衣鳯：不盡然是事實 參選決心不變

國民黨預定在三月底前，以全民調產生彰化縣長提名人選，民進黨縣長參選人陳素月接受電台訪問時表示，最後可能由立委謝衣鳯出線；謝衣鳯希望按時程完成提名，柯呈枋表示會用行動證明是最適合的人選，洪榮章強調會配合中央的提名機制。

宣布不再爭取新北議員連任 戴湘儀：將以不同身分持續關心公共事務

2026選戰備受關注，國民黨新北議員戴湘儀今晚發聲明稿，表態自己不再爭取新北市議員連任，未來仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

初選最後衝剌 新莊鍾宏仁挺新人陳岱吟合體掃市場拜票

民進黨新莊區議員電話民調將於23日至29日登場，本屆不再參選連任的新北市議員鍾宏仁，今天合體參選人陳岱吟掃市場拜票，兩人首度公開合體掃市場，沿途向鄉親請安、爭取支持，現場支持者與民眾熱情回應、互動熱絡。

翁壽良獲國民黨徵召選嘉市長 談藍白合競爭應各自努力爭取認同

今天國民黨中常會主席鄭麗文正式徵召心臟內科醫師翁壽良參選嘉義市長。翁壽良強調要接續市長黃敏惠推動的十大旗艦計畫，避免建設因政權更迭出現斷層。面對民眾黨立委張啟楷近期獲得多名藍營大咖跨黨支持，翁壽良表示，這顯示對方在立法院人緣好，雙方各自爭取支持者認同，互相鼓勵加油。

