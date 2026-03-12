雙北市議員藍綠初選激戰 老將新人膠著

民進黨新北新莊區議員將辦初選，不再連任的議員鍾宏仁（左）昨陪新人陳岱吟（右）掃街衝刺。記者江婉儀／攝影

雙北市議員選舉藍綠正值初選激戰期，呈現「老將守成、新人搶灘、三黨混戰」的膠著態勢。新北板橋、永和、土樹三鶯、新莊、汐金萬選區皆陷入激戰。北市國民黨在松信選區新人戰況激烈；民進黨也不遑多讓，在大安文山、中正萬華、中山大同和松信初選都不輕鬆。

二○二六新北議員改選席次六十八席，國民黨將提名三十八席力拚過半，市黨部昨統計有四十七人領表，三十八人登記，今天是最後一天。

永和區被視為初選一級戰區，現任議員連斐璠不連任，新人輩出，包括市府前副發言人陳柏翰、永和工商婦女聯誼會前會長李珮媜、里長陳以樂、建築師蘇昭龍，街頭看板大戰可感受選戰增溫。

陳柏翰昨登記找來副市長劉和然及國民黨青年團戰友助陣，劉和然送上「接力棒」，象徵市政經驗交棒傳承；李珮媜有前黨主席洪秀柱相挺，洪讚李珮媜熟悉黨務，是藍營場子的麥克風手，輔選經驗豐富。

綠營新北初選本月二十三日啟動，新莊、土樹三鶯、汐止將辦初選民調，新莊區五搶四廝殺激烈，不選連任的英系議員鍾宏仁昨陪正國會新人陳岱吟到中美市場掃街，另一新人吳奕萱近日也找新潮流立委林俊憲助陣，湧言會立委林楚茵錄影片助攻。綠營新莊雙姝打得火熱。

北市部分，國民黨在松信選區因徐巧芯、王鴻薇轉戰立委，新人楊智伃、李明璇投入後競爭態勢明顯，連老將都感到威脅。

民進黨北市議員初選本周登場，中正萬華區初選五搶四，昨公布初選結果，現任議員劉耀仁、洪婉臻過關，新人馬郁雯、張銘祐也出線，二○二二年曾參選的康家瑋以些微差距落馬。

昨晚中山大同選區民調，今將公布結果，共有六人登記參選，包含現任議員顏若芳、林亮君，新人朱政騏、賴俊翰、林子揚、李立聖，爭奪四席提名機會。