聽新聞
0:00 / 0:00

雙北市議員藍綠初選激戰 老將新人膠著

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀洪子凱楊正海／連線報導
民進黨新北新莊區是初選激戰區，台南立委林俊憲（右）日前陪新人吳奕萱（中）掃街拜票。圖／吳奕萱提供
民進黨新北新莊區是初選激戰區，台南立委林俊憲（右）日前陪新人吳奕萱（中）掃街拜票。圖／吳奕萱提供

民進黨新北新莊區議員將辦初選，不再連任的議員鍾宏仁（左）昨陪<a href='/search/tagging/2/新人' rel='新人' data-rel='/2/185869' class='tag'><strong>新人</strong></a>陳岱吟（右）掃街衝刺。記者江婉儀／攝影
民進黨新北新莊區議員將辦初選，不再連任的議員鍾宏仁（左）昨陪新人陳岱吟（右）掃街衝刺。記者江婉儀／攝影

2026九合一選舉

北市議員選舉藍綠正值初選激戰期，呈現「老將守成、新人搶灘、三黨混戰」的膠著態勢。新北板橋、永和、土樹三鶯、新莊、汐金萬選區皆陷入激戰。北市國民黨在松信選區新人戰況激烈；民進黨也不遑多讓，在大安文山、中正萬華、中山大同和松信初選都不輕鬆。

二○二六新北議員改選席次六十八席，國民黨將提名三十八席力拚過半，市黨部昨統計有四十七人領表，三十八人登記，今天是最後一天。

永和區被視為初選一級戰區，現任議員連斐璠不連任，新人輩出，包括市府前副發言人陳柏翰、永和工商婦女聯誼會前會長李珮媜、里長陳以樂、建築師蘇昭龍，街頭看板大戰可感受選戰增溫。

陳柏翰昨登記找來副市長劉和然及國民黨青年團戰友助陣，劉和然送上「接力棒」，象徵市政經驗交棒傳承；李珮媜有前黨主席洪秀柱相挺，洪讚李珮媜熟悉黨務，是藍營場子的麥克風手，輔選經驗豐富。

綠營新北初選本月二十三日啟動，新莊、土樹三鶯、汐止將辦初選民調，新莊區五搶四廝殺激烈，不選連任的英系議員鍾宏仁昨陪正國會新人陳岱吟到中美市場掃街，另一新人吳奕萱近日也找新潮流立委林俊憲助陣，湧言會立委林楚茵錄影片助攻。綠營新莊雙姝打得火熱。

北市部分，國民黨在松信選區因徐巧芯、王鴻薇轉戰立委，新人楊智伃、李明璇投入後競爭態勢明顯，連老將都感到威脅。

民進黨北市議員初選本周登場，中正萬華區初選五搶四，昨公布初選結果，現任議員劉耀仁、洪婉臻過關，新人馬郁雯、張銘祐也出線，二○二二年曾參選的康家瑋以些微差距落馬。

昨晚中山大同選區民調，今將公布結果，共有六人登記參選，包含現任議員顏若芳、林亮君，新人朱政騏、賴俊翰、林子揚、李立聖，爭奪四席提名機會。

劉和然 新人 北市

延伸閱讀

新北藍議員47位領表 永和激戰選區4新秀搶破頭要辦初選

戴湘儀傳不連任 藍營新北新莊區將提名3席

創下先例…藍北市議員初選 兩選區不保障現任

台南議員選戰 綠營初選激戰 藍軍拚世代交替

相關新聞

新北提名李四川 鄭麗文：發揮最強引擎作用

迎戰九合一大選，國民黨中常會昨通過提名台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長則由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，李四川參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，發揮最強引擎作用。

雙北市議員藍綠初選激戰 老將新人膠著

雙北市議員選舉藍綠正值初選激戰期，呈現「老將守成、新人搶灘、三黨混戰」的膠著態勢。新北板橋、永和、土樹三鶯、新莊、汐金萬選區皆陷入激戰。北市國民黨在松信選區新人戰況激烈；民進黨也不遑多讓，在大安文山、中正萬華、中山大同和松信初選都不輕鬆。

謝典霖稱家族反對她選縣長 謝衣鳯：不盡然是事實 參選決心不變

國民黨預定在三月底前，以全民調產生彰化縣長提名人選，民進黨縣長參選人陳素月接受電台訪問時表示，最後可能由立委謝衣鳯出線；謝衣鳯希望按時程完成提名，柯呈枋表示會用行動證明是最適合的人選，洪榮章強調會配合中央的提名機制。

宣布不再爭取新北議員連任 戴湘儀：將以不同身分持續關心公共事務

2026選戰備受關注，國民黨新北議員戴湘儀今晚發聲明稿，表態自己不再爭取新北市議員連任，未來仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

初選最後衝剌 新莊鍾宏仁挺新人陳岱吟合體掃市場拜票

民進黨新莊區議員電話民調將於23日至29日登場，本屆不再參選連任的新北市議員鍾宏仁，今天合體參選人陳岱吟掃市場拜票，兩人首度公開合體掃市場，沿途向鄉親請安、爭取支持，現場支持者與民眾熱情回應、互動熱絡。

翁壽良獲國民黨徵召選嘉市長 談藍白合競爭應各自努力爭取認同

今天國民黨中常會主席鄭麗文正式徵召心臟內科醫師翁壽良參選嘉義市長。翁壽良強調要接續市長黃敏惠推動的十大旗艦計畫，避免建設因政權更迭出現斷層。面對民眾黨立委張啟楷近期獲得多名藍營大咖跨黨支持，翁壽良表示，這顯示對方在立法院人緣好，雙方各自爭取支持者認同，互相鼓勵加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。