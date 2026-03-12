謝典霖稱家族反對她選縣長 謝衣鳯：不盡然是事實 參選決心不變

國民黨預定在三月底前，以全民調產生彰化縣長提名人選，民進黨縣長參選人陳素月接受電台訪問時表示，最後可能由立委謝衣鳯出線；謝衣鳯希望按時程完成提名，柯呈枋表示會用行動證明是最適合的人選，洪榮章強調會配合中央的提名機制。

國民黨下屆彰化縣長提名人選難產，目前有三人參選，除兼任縣黨部主委的現任立委謝衣鳯外，還有均曾擔任彰化縣副縣長的現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋。民進黨則在去年年底提名立委陳素月參選，已全縣跑透透，讓藍營支持者感到憂慮。

陳素月昨天接受廣播節目「暐瀚撞新聞」訪問時，針對國民黨縣長人選至今未定，甚至牽動謝家內部矛盾的狀況表達看法。陳素月說，選舉關係的不只是一個人或一個家族，更關係到整個政黨布局，目前檯面上爭取的人選中，以謝衣鳯基層實力相對堅強，最後仍可能由謝衣鳯代表國民黨參選。

謝衣鳯針對胞弟、議長謝典霖表示家族反對她參選縣長的說法，昨天參加埔鹽鄉綜合行政大樓落成典禮時，回應媒體表示，議長當然會抒發自己的感受，卻也不盡然是全部的事實，但就是希望家庭和諧，至於她參選縣長的決心從未動搖，目前還是按照黨中央的規畫，希望能夠在三月底前順利完成提名。

對於陳素月認為謝衣鳯國民黨的最可能提名人選，柯呈枋表示尊重她個人判斷，但他強調，未來的路仍會繼續努力，用行動證明他是最適合為彰化服務的公僕。

洪榮章表示，會全力配合黨中央的提名機制，並尊重最終提名結果。希望能加快腳步，整合團結所有力量，以求贏得勝選。