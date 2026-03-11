宣布不再爭取新北議員連任 戴湘儀：將以不同身分持續關心公共事務

2026選戰備受關注，國民黨新北議員戴湘儀今晚發聲明稿，表態自己不再爭取新北市議員連任，未來仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

戴湘儀聲明，好好做事，為一座城市帶來長遠而正面的改變，是她投身公共事務的初心，也是從政以來始終堅持的方向。在擔任新北市議員的這段時間裡，她從文化、教育、青年、心理健康、社會情緒學習、性平教育與動物保護等不同面向努力耕耘，希望為新莊與新北累積更多長遠的公共價值。

戴湘儀表示，在文化政策上，積極爭取各項藝文活動落地新莊，推動市府建立新莊廟街跨局處合作平台，提出老店再造計畫，並結合廟街市集、藝術牆面與廟宇文化時尚秀等創新活動，讓在地文化以新的形式被看見，也讓新莊深厚的歷史底蘊得以延續。

在心理健康議題上，更持續推動心理諮詢資源的引介與校園情緒教育的倡議，並與各界合作建構校園與社會的情緒支持網絡，包括心輔犬支持服務與校園犬轉型培訓等計畫，希望讓更多孩子在成長過程中，能獲得穩定而溫暖的支持。

戴湘儀表示，公共事務的推動並不容易，過程中難免會面對誤解、批評甚至不實指控，但她始終提醒自己莫忘初衷，不因外界聲音而動搖，持續堅定前行。這些年的問政歷程與市政累積，對我而言都是非常珍貴的人生經驗，從媒體工作、幕僚歷練到成為民意代表，一路走來所累積了許多的養分與能量，接下來，我也會帶著這些經驗與勇氣，以不同的形式持續努力。

戴湘儀說，面對即將到來的2026年選舉，經過審慎思考與對未來人生方向的評估，她想向所有關心與支持我的朋友們鄭重報告，決定不再爭取新北市議員連任。這個決定對她來說並不容易，但她始終相信，參與公共事務可以有許多不同的形式，未來仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

最後，戴湘儀表示，感謝侯市長給她機會踏入新北市這座可愛的城市，也再次感謝所有朋友一路以來的支持與陪伴，每一雙手、每一個笑容，她都會記得。