初選最後衝剌 新莊鍾宏仁挺新人陳岱吟合體掃市場拜票

民進黨新莊區議員電話民調將於23日至29日登場，本屆不再參選連任的新北市議員鍾宏仁，今天合體參選人陳岱吟掃市場拜票，兩人首度公開合體掃市場，沿途向鄉親請安、爭取支持，現場支持者與民眾熱情回應、互動熱絡。

鍾宏仁表示，陳岱吟具中央幕僚歷練與新世代行動力，是兼具專業與服務熱忱的優質新人，值得地方栽培與支持。鍾宏仁強調，地方政治需要新血，更需要真正願意傾聽民意、了解需求、積極做事的人，而陳岱吟正是具備這些條件的合適人選。

鍾宏仁也坦言，原本想在初選結束再統一幫忙輔選，也怕被說偏心，但陳岱吟是行政院前院長游錫堃幕僚團隊成員，具備中央層級的幕僚歷練，長期參與公共事務運作與政策溝通，對民意需求、政策推動及行政協調均有相當程度的理解與掌握，所以認同她，希望爭取大家支持。

陳岱吟表示，她是新莊在地的女兒，這次出來參選，就是希望能為家鄉付出，這次參選能獲得鍾議員的相挺，是她的榮幸，現在進入初選最後階段，相信有鍾宏仁的加持，一定更能獲市民信任。

同樣也在爭取選民支持，期盼在初選民調出線吳奕萱，日前就找立委吳秉叡、吳思瑤等人多次同台助攻，被問及此議題，吳奕萱表示，年輕人可以獲得前輩支持是很好的事情，像自己也有獲得吳秉叡跟行政院前院長蘇貞昌支持，都是很大的幫助跟肯定，也對黨內學長學姊祝福亮點被看見表示樂見，也相信自己可以度過初選這關。

另外，吳奕萱今天也貼出16位立委聯合推薦的文宣，吳奕軒表示，有十年國會、議會資歷，政大政治正科班訓練，資歷完整，服務專業，希望選民能讓年輕人有服務機會。