初選最後衝剌 新莊鍾宏仁挺新人陳岱吟合體掃市場拜票

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
民進黨新莊區議員電話民調將於23日至29日登場，本屆不再參選連任的新北市議員鍾宏仁，今天合體參選人陳岱吟掃市場拜票，兩人首度公開合體掃市場。記者江婉儀／攝影

民進黨新莊區議員電話民調將於23日至29日登場，本屆不再參選連任的新北市議員鍾宏仁，今天合體參選人陳岱吟掃市場拜票，兩人首度公開合體掃市場，沿途向鄉親請安、爭取支持，現場支持者與民眾熱情回應、互動熱絡。

2026九合一選舉

鍾宏仁表示，陳岱吟具中央幕僚歷練與新世代行動力，是兼具專業與服務熱忱的優質新人，值得地方栽培與支持。鍾宏仁強調，地方政治需要新血，更需要真正願意傾聽民意、了解需求、積極做事的人，而陳岱吟正是具備這些條件的合適人選。

鍾宏仁也坦言，原本想在初選結束再統一幫忙輔選，也怕被說偏心，但陳岱吟是行政院前院長游錫堃幕僚團隊成員，具備中央層級的幕僚歷練，長期參與公共事務運作與政策溝通，對民意需求、政策推動及行政協調均有相當程度的理解與掌握，所以認同她，希望爭取大家支持。

陳岱吟表示，她是新莊在地的女兒，這次出來參選，就是希望能為家鄉付出，這次參選能獲得鍾議員的相挺，是她的榮幸，現在進入初選最後階段，相信有鍾宏仁的加持，一定更能獲市民信任。

同樣也在爭取選民支持，期盼在初選民調出線吳奕萱，日前就找立委吳秉叡吳思瑤等人多次同台助攻，被問及此議題，吳奕萱表示，年輕人可以獲得前輩支持是很好的事情，像自己也有獲得吳秉叡跟行政院前院長蘇貞昌支持，都是很大的幫助跟肯定，也對黨內學長學姊祝福亮點被看見表示樂見，也相信自己可以度過初選這關。

另外，吳奕萱今天也貼出16位立委聯合推薦的文宣，吳奕軒表示，有十年國會、議會資歷，政大政治正科班訓練，資歷完整，服務專業，希望選民能讓年輕人有服務機會。

新莊區議員初選進入倒數階段，台南立委林俊憲10日上午北上新北市新莊，陪同市議員參選人吳奕萱前往宏泰市場掃街拜票。圖／吳奕萱提供
新莊區議員初選進入倒數階段，台南立委林俊憲10日上午北上新北市新莊，陪同市議員參選人吳奕萱前往宏泰市場掃街拜票。圖／吳奕萱提供

吳思瑤 游錫堃 吳秉叡

藍徵召李四川選新北 黃國昌競辦：期待君子之爭

國民黨今天徵召北市前副市長李四川參選新北，民眾黨新北市長參選人黃國昌競辦表示，期待進行一場理性、正向的君子之爭，未來將持...

初選最後衝剌 新莊鍾宏仁挺新人陳岱吟合體掃市場拜票

民進黨新莊區議員電話民調將於23日至29日登場，本屆不再參選連任的新北市議員鍾宏仁，今天合體參選人陳岱吟掃市場拜票，兩人首度公開合體掃市場，沿途向鄉親請安、爭取支持，現場支持者與民眾熱情回應、互動熱絡。

翁壽良獲國民黨徵召選嘉市長 談藍白合競爭應各自努力爭取認同

今天國民黨中常會主席鄭麗文正式徵召心臟內科醫師翁壽良參選嘉義市長。翁壽良強調要接續市長黃敏惠推動的十大旗艦計畫，避免建設因政權更迭出現斷層。面對民眾黨立委張啟楷近期獲得多名藍營大咖跨黨支持，翁壽良表示，這顯示對方在立法院人緣好，雙方各自爭取支持者認同，互相鼓勵加油。

新北藍議員47位領表 永和激戰選區4新秀搶破頭要辦初選

新北市議會2026年議員席次有68席，國民黨新北市黨部今持續辦理議員領表登記，由於現任議員連斐璠確定不連任，強調給黨內有意願、有熱忱的年輕人機會，該選區新人搶破頭。今早新北市副市長劉和然請假陪同「侯家軍」陳柏翰登記參選，下午有前國民黨主席洪秀柱陪同李珮媜登記，目前該區已有3名新人，加上一名里長已領表，該區被列為藍營初選激戰區。

新北市長選舉與黃國昌合作？李四川：藍白合尊重黨部協調

國民黨中常會今天正式公布提名新北市、宜蘭縣、嘉義市首長提名人選，分別由李四川、吳宗憲、翁壽良獲得提名，其中針對李四川是否與同樣欲角逐新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌合作，李四川表示一切配合黨部的協調。 李四川表示，將在近期公布政見及團隊，至於藍白合部分，一切尊重黨部的協調，藍白假設理念相同，當然可以作為團隊一份子，但合作形式還是由黨部協調。至於弟弟涉入刑事案件，李四川重申，若弟弟真的犯錯，這是民主法治的國家，該怎麼辦就怎麼辦，同時也表示不會為了選舉就切割弟弟。

張峻宣布參選花蓮縣長形成「泛藍三腳督」 游淑貞盼君子之爭

花蓮縣議長張峻宣布參選下屆縣長，國民黨提名的游淑貞表示，只要是願意為花蓮這片土地承擔的人，她都會給予最高的尊重，希望是一場君子之爭。

