翁壽良獲國民黨徵召選嘉市長 談藍白合競爭應各自努力爭取認同

今天國民黨中常會主席鄭麗文正式徵召心臟內科醫師翁壽良參選嘉義市長。翁壽良強調要接續市長黃敏惠推動的十大旗艦計畫，避免建設因政權更迭出現斷層。面對民眾黨立委張啟楷近期獲得多名藍營大咖跨黨支持，翁壽良表示，這顯示對方在立法院人緣好，雙方各自爭取支持者認同，互相鼓勵加油。

翁壽良表示，黃敏惠這幾年推動十大旗艦計畫，在文化與教育領域有顯著進步。目前最新進度包括市府北棟市民廣場已動工，以及「文化新絲路」總圖書館的比圖工作甫於上上周完成。他認為，一個計畫從構想、設計到發包，期程動輒5至10年，若中間因人為因素產生斷層，所有工作必須重來，將嚴重影響市政發展，因此他希望接續既有計畫。

身為專業醫師，翁壽良也針對嘉義市人口特性提出願景。他表示，嘉義市醫師人口密度高居全台第二，但同時也面臨高齡化與少子化的嚴峻挑戰，這將是他未來努力的核心方向。

對於民眾黨張啟楷邀請謝龍介、高金素梅、羅智強等藍營大咖助陣，是否會感到「不是滋味」？翁壽良回應，私下與對方都有互動。他表示，謝龍介出席張啟楷的音樂會，或高金素梅拍片致意，都代表張啟楷在立法院的人緣很好。翁壽良強調，對方創造人氣，他則會全力衝刺支持者的認同，雙方是良性競爭。

張啓楷表示，國民黨與台灣民眾黨早已達成在嘉義市藍白合，透過民調結果共推「最強的候選人｣，兩黨一定會共同遵守兩黨協調機制產生出來的｢唯一｣嘉義市長候選人。