新北藍議員47位領表 永和激戰選區4新秀搶破頭要辦初選

新北市議會2026年議員席次有68席，國民黨新北市黨部今持續辦理議員領表登記，由於現任議員連斐璠確定不連任，強調給黨內有意願、有熱忱的年輕人機會，該選區新人搶破頭。今早新北市副市長劉和然請假陪同「侯家軍」陳柏翰登記參選，下午有前國民黨主席洪秀柱陪同李珮媜登記，目前該區已有3名新人，加上一名里長已領表，該區被列為藍營初選激戰區。

國民黨新北市議員部分將提38席拚過半，市黨部表示，依相關提名辦法規定，114年新北市議員選舉領表為3月10日至3月11日，登記為10日至3月12日下午4點為止，至今天下午為止共有47位領表，38位登記，明天為最後一天登記日。

藍營新北市永和區市議員參選人李珮媜今天下午在國民黨前主席洪秀柱陪同下領表登記，洪秀柱說，她與李珮媜的父親過去是縣黨部同事，李珮媜自小在黨內歷練長大，不僅熟悉黨務，更長期活躍於地方服務，無論大小活動，她總是拿起麥克風為黨輔選，輔選經驗豐富，且對各層級民意代表選舉與地方運作相當熟悉。

洪秀柱說，這次永和居然沒有別的女性出來參加初選，國民黨必須要有女性代表出來參選永和區，也呼籲接到初選電話一定要支持李珮媜。

此外，較為外界矚目的就是新莊選區侯家軍議員戴湘儀確定未領表登記，將確定不挑戰連任，該選區已有2位女性新人領表。另此次永和區議員新人參選爆炸，已有4位新人領表，該選區確定要初選。市黨部書記長陳貞容表示，選區若超額參選部分下周將開始進行協調，若協調不成再辦初選。

3月11日各選舉區領表登記情形如下：

第一選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區）(提名3席)（婦女1席）：

領表：陳家琪。

登記：陳家琪。

第二選舉區（五股區、泰山區、林口區）(提名4席)（婦女1席）：

領表：陳明義、鄭丞宏。

登記：蔡佩呈、陳明義、鄭丞宏。

第三選舉區（新莊區）(提名3席)（婦女1席）：

領表：蔡健棠、楊宗梵。

登記：蕭夙玲、蔡健棠。

第四選舉區（三重區、蘆洲區）(提名3席)（婦女1席）：

領表：無。

登記：蔡政呈。

第五選舉區（板橋區）(提名5席)（婦女1席）：

領表：無。

登記：周韋翰、曾煥嘉、陳金華。

第六選舉區（中和區）(提名4席)（婦女1席）：

領表：金瑞龍。

登記：金瑞龍。

第七選舉區（永和區）(提名2席)：

領表：陳柏翰、蘇昭龍、李珮媜。

登記：陳鴻源、陳柏翰、蘇昭龍、李珮媜。

第八選舉區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）(提名4席)（婦女1席）：

領表：江怡臻、洪佳君。

登記：江怡臻、洪佳君。

第九選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）(提名4席)（婦女1席）：

領表：劉哲彰、陳儀君、游皓麟。

登記：劉哲彰、陳儀君。

第十選舉區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）(提名1席)：

領表：無。

登記：無。

第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）(提名2席)（婦女1席）：

領表：無。

登記：無。

第十二選舉區（平地原住民）(提名2席)（婦女1席）：

領表：吳國譽 La．Is．Amid。

登記：無。

第十三選舉區（山地原住民）(提名1席)：

領表：無。

登記：無。

藍營新北市永和區市議員參選人李珮媜(圖右)今天下午在國民黨前主席洪秀柱陪同下領表登記。記者林媛玲／攝影