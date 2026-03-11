張峻宣布參選花蓮縣長形成「泛藍三腳督」 游淑貞盼君子之爭

花蓮縣議長張峻宣布參選下屆縣長，國民黨提名的游淑貞表示，只要是願意為花蓮這片土地承擔的人，她都會給予最高的尊重，希望是一場君子之爭。

游淑貞是現任吉安鄉長，勤走基層有「鐵人鄉長」之稱，因任期屆滿轉戰縣長，本月四日獲得國民黨中常會正式提名，因與傅家友好，也被視為傅家接班人。另外已宣布參選的縣議員魏嘉賢及議長張峻，都曾是國民黨員，形成泛藍三腳督的局面。

對於張峻宣布參選，游淑貞今天表示尊重，希望選舉過程中，大家能君子之爭，不要用不好的手段違背民主風範，也不要因此帶給鄉親痛苦與不快樂，呼籲各界網軍不要再分裂花蓮，任何結果都是花蓮鄉親的選擇。

游淑貞表示，自己已經陸續完成政策白皮書，內容包括交通路網的建設、青年創生、社會福利的周延、振興產業、推廣農業產值及打造韌性花蓮等，相信女性從政的細心與堅毅，會給花蓮一個更美好的願景。

國民黨縣黨部也表示尊重張峻參選，會全力輔選游淑貞，打贏選戰。