藍徵召李四川選新北 黃國昌競辦：期待君子之爭

國民黨今天徵召北市前副市長李四川參選新北，民眾黨新北市長參選人黃國昌競辦表示，期待進行一場理性、正向的君子之爭，未來將持續針對居住正義、交通等議題提出具體理念。

國民黨中常會今天下午通過第3波2026地方選舉縣市長提名，正式徵召李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長，嘉義市則由醫師翁壽良出戰。

黃國昌競選辦公室發言人戴于文對此回應，民主政治是透過理念及政策，讓市民朋友檢驗，期待這次新北市長選舉能以市政與民生為本，進行一場理性、正向的君子之爭，讓市民清楚比較各方提出的願景與治理能力。

戴于文強調，黃國昌團隊會持續提出具體的市政理念，回應市民對「居住正義、交通建設、產業發展與社會福利」等重要議題的期待。期待未來無論是任何陣營候選人，都能將心力放在解決市政問題與推動城市進步上。