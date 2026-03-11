花蓮縣長選舉三腳督！張峻參選魏嘉賢給祝福 是否整合這麼說
花蓮議長張峻宣布參選縣長，已表態的縣議員魏嘉賢給予祝福，他會與團隊繼續勤走13鄉鎮、提出政見，爭取選民認同。對於張峻拋出不排除整合，魏說，每位參選人行事風格都不一樣，就不要勉強在一起，強調沒有任何政治的協商。
2026九合一選舉
下屆花蓮縣長已有國民黨提名的吉安鄉長游淑貞，以及魏嘉賢、張峻三人參選，魏、張兩人目前都是無黨籍，但都出身藍營，形成泛藍分裂的局面。
張峻今天宣布參選，並說，現在不是政黨問題，是要不要改變的問題，任何想要改變的力量都會極力爭取、想辦法整合；並說，與魏嘉賢若後來理念一致，可以想辦法合作。
對於張的參選，魏嘉賢給予祝福，但談到整合，他說，花蓮需要改變這件事，是每一個人的共識，但每位參選人的行事風格不一樣，既然不一樣就不要勉強在一起，若是談公共政策，只要讓花蓮更好，都可以來討論，所有參選人提出來的政見，只要對花蓮有利，他當選之後也會變成政策，但沒有任何政治的協商，
他會帶著團隊在全縣13鄉鎮，認真聽取選民的需求、爭取選民的認同，未來選戰策略也是一步一腳印走13鄉鎮，沒有任何政治的協商。
