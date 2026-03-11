民眾黨基隆議員掛零 柯文哲：希望安樂區李文耀插旗成功

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
民眾黨在基隆市安樂區提名曾經做過記者、船員的李文耀，前主席柯文哲錄製影片推薦李文耀。圖／李文耀提供
民眾黨在基隆市安樂區提名曾經做過記者、船員的李文耀，前主席柯文哲錄製影片推薦李文耀。圖／李文耀提供

民眾黨基隆市安樂區提名曾經做過記者、船員的李文耀，前主席柯文哲錄製一段影片推薦李文耀指出，民眾黨在基隆目前完全沒有議員，需要李文耀這一席在基隆市插旗成功，請大家安樂區唯一支持李文耀。

柯文哲說，李文耀是台灣民眾黨在基隆市安樂區提名的議員參選人，民眾黨在基隆目前完全沒有議員，需要李文耀這一席在基隆市插旗成功，請基隆市民給台民眾黨最大的支持，安樂區唯一支持李文耀。

李文耀說，基隆是他出生長大的所在，他曾是船員，在海上工作，理解港口城市的經濟命脈，也看過航運與物流如何影響一個家庭的收入。他擔任過近10年的地方記者，長期跑市政、交通、產業與民生議題。從基隆港到市政府，他習慣用事實與數據看問題，而不是用口號做判斷。

李文耀表示，他看過政策如何制定，也看過制度在哪裡卡住。他知道，交通壅塞、托育不足、薪資偏低，都不是單一事件，而是結構性的課題。

李文耀說，他參選不是為了成為最吵的人，而是成為最有用的人。他希望把產業現場的經驗，以及新聞現場的監督能力，帶進議會。讓安樂區不只是居住的地方，而是能安心生活、穩定發展的城市。

李文耀表示，他見證過港口城市的興衰，希望用專業理性的問政態度，讓基隆、讓安樂區，成為一個有工作機會、產業發展，有未來的地方。

柯文哲 基隆 民眾黨

