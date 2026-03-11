快訊

張峻宣布參選花蓮縣長 藍議會黨團痛批卡社福預算玩兩手策略

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣議會今天上午召開臨時會程序會，再為總預算審查吵成一團，縣府代理祕書長張峻（左）批評議會霸凌縣府。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天上午召開臨時會程序會，再為總預算審查吵成一團，縣府代理祕書長張峻（左）批評議會霸凌縣府。記者王燕華／攝影

花蓮縣議長張峻今天宣布投入下屆縣長選戰，國民黨議會黨團痛批，張峻利用議長職權在議會程序會卡住22億元社福預算，一邊卻又高調宣布參選，玩弄兩手策略。

2026九合一選舉

花蓮縣府去年10月就送審今年度總預算，但議會要求增列光復重建預算等，致預算案在程序委員會就卡關，至今未審。

縣議會13日將召開第20屆第19次臨時大會，今天上午程序會上，府會再度吵成一團，議長張峻要求縣府應尊重程序會決議，將總預算補正內容送大會審議，出席的縣府代理秘書長饒忠痛斥議會未依法審查，還要求縣府額外編訂科目，「程序會霸凌縣府」。

張峻下午宣布參選縣長，藍營縣議會黨團立即發出聲明，批評張峻卡住今年度總預算，又宣布參選縣長，是玩弄兩手策略，若議長對預算有意見，應盡速排入委員會，讓多數議員參與討論與審議，而不是一意孤行，利用程序會召集人權力卡住預算案，根本是不負責任的政治操弄。

藍黨團書記長吳建志說，洪災復建與救災經費早已編列在縣府災害準備金及相關復建預算中，行政機關可依法動支，且光復、鳳林、萬榮已獲中央300億元預算，若有不足，再用縣府資源補足，讓縣府預算保留彈性，這才是負責任的財政紀律，張峻卻以此為藉口卡預算，實則拿災民當政治籌碼，製造議會與縣府對立。要求盡速排審預算，讓縣府社福預算得以執行。

張峻 總預算

相關新聞

四叉貓爆2年財產增768萬 李四川：若有違法可去檢舉

台北市前副市長李四川今獲國民黨徵召參選新北市長。對於胞弟李賜福被爆「環保流氓」爭議；網紅四叉貓指李四川的財產申報，分別在2017至2018年間與2018至2019年間，淨賺324萬和444萬元。李四川今表示，他依規定申報，若有違法可去檢舉；弟弟如果犯錯，他也不會因為選舉去切割。

影／議長張峻宣布參選花蓮縣長 與魏嘉賢、游淑貞三腳督

花蓮議長張峻今天宣布以無黨籍身分參選縣長，與國民黨提名的游淑貞、藍營出走的無黨籍議員魏嘉賢形成「三腳督」。外傳張峻獲得民進黨禮讓，雙方雖未明確表態但口徑一致，張峻說，任何想要改變花蓮的力量都會積極爭取整合，綠營說，支持為花蓮帶來改變的人。

張峻宣布參選花蓮縣長 藍議會黨團痛批卡社福預算玩兩手策略

花蓮縣議長張峻今天宣布投入下屆縣長選戰，國民黨議會黨團痛批，張峻利用議長職權在議會程序會卡住22億元社福預算，一邊卻又高調宣布參選，玩弄兩手策略。

影／江啟臣、楊瓊瓔本周六造勢大車拚？二人這樣回應

國民黨下屆台中市長人選本月底將決定，想參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本周六都安排造勢活動，二人今天被媒體問到本周六是否為首次大車拚，楊瓊瓔表示，不是大車拚，每個人在選舉時都有預定方式，她們分進合擊，台中團結勝選。江啟臣說，今天是高級救護隊揭牌儀式，不回應選舉內容。

李四川起手式 朱、韓與北北基桃市長周末大串聯

台北市前副市長李四川今正式獲國民黨徵召提名參選新北市長。前主席朱立倫團隊共同主辦的「模擬方城市MegaCity」營隊，將於14日、15日登場，希望藉由北北基桃串連空防造勢，以凸顯城市治理經驗，展現2026穩健的力量，更被視為李四川參選起手式。

謝衣鳯「黑卒過河」！不顧家族反對 堅持選縣長有底氣

國民黨下屆彰化縣長提名人選難產，熱門人選立委謝衣鳯參選意志堅定，卻面臨家族反對的壓力。但地方人士指出，謝衣鳯現在是「黑卒過河」，只要在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時胞弟謝典霖再選議長的希望相對減低，家族勢必要力挺謝衣鳯選縣長，這是謝衣鳯的「底氣」所在。

