張峻宣布參選花蓮縣長 藍議會黨團痛批卡社福預算玩兩手策略

花蓮縣議長張峻今天宣布投入下屆縣長選戰，國民黨議會黨團痛批，張峻利用議長職權在議會程序會卡住22億元社福預算，一邊卻又高調宣布參選，玩弄兩手策略。

花蓮縣府去年10月就送審今年度總預算，但議會要求增列光復重建預算等，致預算案在程序委員會就卡關，至今未審。

縣議會13日將召開第20屆第19次臨時大會，今天上午程序會上，府會再度吵成一團，議長張峻要求縣府應尊重程序會決議，將總預算補正內容送大會審議，出席的縣府代理秘書長饒忠痛斥議會未依法審查，還要求縣府額外編訂科目，「程序會霸凌縣府」。

張峻下午宣布參選縣長，藍營縣議會黨團立即發出聲明，批評張峻卡住今年度總預算，又宣布參選縣長，是玩弄兩手策略，若議長對預算有意見，應盡速排入委員會，讓多數議員參與討論與審議，而不是一意孤行，利用程序會召集人權力卡住預算案，根本是不負責任的政治操弄。

藍黨團書記長吳建志說，洪災復建與救災經費早已編列在縣府災害準備金及相關復建預算中，行政機關可依法動支，且光復、鳳林、萬榮已獲中央300億元預算，若有不足，再用縣府資源補足，讓縣府預算保留彈性，這才是負責任的財政紀律，張峻卻以此為藉口卡預算，實則拿災民當政治籌碼，製造議會與縣府對立。要求盡速排審預算，讓縣府社福預算得以執行。