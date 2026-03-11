四叉貓爆2年財產增768萬 李四川：若有違法可去檢舉

台北市前副市長李四川今獲國民黨徵召參選新北市長。對於胞弟李賜福被爆「環保流氓」爭議；網紅四叉貓指李四川的財產申報，分別在2017至2018年間與2018至2019年間，淨賺324萬和444萬元。李四川今表示，他依規定申報，若有違法可去檢舉；弟弟如果犯錯，他也不會因為選舉去切割。

李四川今在中常會後表示，十年後他再踏入中央黨部，獲得徵召不是只有政治上的任務，而是相當沈重的承擔與責任，對於新北市往後的施政，不是幾句話就可以全部闡述完整，未來他會再次走遍新北29區，聆聽基層聲音，他一定本著Hammer、理工男的職人精神，繼續為新北市努力，往後所有政策，明天起會逐一對外發布。

傳出新北藍營抗拒與爭取新北市長提名的民眾黨主席黃國昌有實質且深度合作。李四川表示，他秉持原來的原則，尊重黨部協調，藍白假設理念相同，當然可作為團隊的一份子；至於如何合作，仍由兩黨去協調，他尊重黨部的決定。

對於胞弟涉及爭議，李四川說，他已經講過，父母、手足無法選擇，如果弟弟確實有犯錯，在民主法治的國家，該接受怎樣的制裁他都予以尊重；很多人說他會切割，「弟弟雖然犯錯，但永遠是我弟弟，我不會因為選舉去切割我的弟弟。」

此外，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今也獲黨提名參選宜蘭縣長。吳宗憲表示，接下來他會全力投入宜蘭選戰，有關主委的請辭有一定流程，相關簽呈正在準備中，他會做到最後一刻，應該很快就會跑完流程。而主委一職將由副主委尹乃菁接任。