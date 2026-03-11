快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

南投13鄉鎮市長提名…藍營就定位喊「全壘打」 綠營陷困境嗆1句話

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨率先就定位，除信義循往例開放競選，其餘都已確定人選。記者賴香珊／攝影
南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨率先就定位，除信義循往例開放競選，其餘都已確定人選。記者賴香珊／攝影

南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨率先就定位，除信義循往例開放競選，其餘都已確定人選，藍營氣勢高昂盼年底選舉「全壘打」；反觀，民進黨僅名間、鹿谷有人參選，但11地沒人登記，但黨部表示，「不會缺席選戰」，按節奏公布人選。

2026九合一選舉

2026九合一選舉將於11月登場，南投縣長許淑華爭取連任，對決民進黨徵召的北漂返鄉牙醫師温世政。為布局選戰，藍綠雙方加速參選登記作業，後由國民黨率先公布13鄉鎮市長選將名單，除了信義鄉循往例開放競選，其餘均確定人選。

國民黨南投縣黨部指出，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信5人競選連任，埔里鎮黃世芳、竹山鎮蔡孟娥、名間鄉蔡宗智、魚池鄉王若嵐、水里鄉詹淵州、中寮鄉周俊霖、鹿谷鄉邱紹偉。

其中，黃世芳、蔡宗智、蔡孟娥3人從縣議員轉戰鄉鎮長，魚池鄉代會副主席王若嵐、水里鄉代會副主席詹淵州、中寮鄉代周俊霖、縣府計畫處長邱紹偉也轉換跑道挑戰鄉長。另名間、水里為泛綠拚連任，考量策略同意蔡、詹以無黨籍參選。

國民黨南投縣黨部主委游顥指出，縣黨部超前部署完成整合提名，展現大團結氣勢，加上有「最強母雞」許淑華帶領輔選，力拚13鄉鎮市「全壘打」。許淑華則說，從綠營無人競逐藍營爭取連任的5鄉鎮市，可看出國民黨執政受地方肯定。

反觀，民進黨雖已完成提名登記作業，但僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合欲挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市長無人登記，提名陷困境。但黨部表示，不會缺席鄉鎮市長選舉，將禮讓親綠友軍、徵召新人，並按照黨部節奏公布人選。

據了解，綠營在水里鄉將禮讓無黨籍鄉長葉銘豐競選連任，集集不排除徵召前鎮長陳紀衡，魚池鄉有機會由現任鄉長劉啟帆胞弟、現任魚池鄉農會常務監事劉啟行接棒參選；國姓、中寮前鄉長丘埔生、張永輝可能回鍋參選，可望獲綠營禮讓。

南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨率先就定位，除信義循往例開放競選，其餘都已確定人選。記者賴香珊／攝影
南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨率先就定位，除信義循往例開放競選，其餘都已確定人選。記者賴香珊／攝影

簡賜勝 張嘉哲 鄉長

延伸閱讀

台南議員選戰 綠營初選激戰 藍軍拚世代交替

桃園藍綠白拚布局 中壢議員選戰白熱化

花蓮縣長戰…泛藍陷分裂 綠擬不提名

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

相關新聞

四叉貓爆2年財產增768萬 李四川：若有違法可去檢舉

台北市前副市長李四川今獲國民黨徵召參選新北市長。對於胞弟李賜福被爆「環保流氓」爭議；網紅四叉貓指李四川的財產申報，分別在2017至2018年間與2018至2019年間，淨賺324萬和444萬元。李四川今表示，他依規定申報，若有違法可去檢舉；弟弟如果犯錯，他也不會因為選舉去切割。

影／議長張峻宣布參選花蓮縣長 與魏嘉賢、游淑貞三腳督

花蓮議長張峻今天宣布以無黨籍身分參選縣長，與國民黨提名的游淑貞、藍營出走的無黨籍議員魏嘉賢形成「三腳督」。外傳張峻獲得民進黨禮讓，雙方雖未明確表態但口徑一致，張峻說，任何想要改變花蓮的力量都會積極爭取整合，綠營說，支持為花蓮帶來改變的人。

張峻宣布參選花蓮縣長 藍議會黨團痛批卡社福預算玩兩手策略

花蓮縣議長張峻今天宣布投入下屆縣長選戰，國民黨議會黨團痛批，張峻利用議長職權在議會程序會卡住22億元社福預算，一邊卻又高調宣布參選，玩弄兩手策略。

影／江啟臣、楊瓊瓔本周六造勢大車拚？二人這樣回應

國民黨下屆台中市長人選本月底將決定，想參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本周六都安排造勢活動，二人今天被媒體問到本周六是否為首次大車拚，楊瓊瓔表示，不是大車拚，每個人在選舉時都有預定方式，她們分進合擊，台中團結勝選。江啟臣說，今天是高級救護隊揭牌儀式，不回應選舉內容。

李四川起手式 朱、韓與北北基桃市長周末大串聯

台北市前副市長李四川今正式獲國民黨徵召提名參選新北市長。前主席朱立倫團隊共同主辦的「模擬方城市MegaCity」營隊，將於14日、15日登場，希望藉由北北基桃串連空防造勢，以凸顯城市治理經驗，展現2026穩健的力量，更被視為李四川參選起手式。

謝衣鳯「黑卒過河」！不顧家族反對 堅持選縣長有底氣

國民黨下屆彰化縣長提名人選難產，熱門人選立委謝衣鳯參選意志堅定，卻面臨家族反對的壓力。但地方人士指出，謝衣鳯現在是「黑卒過河」，只要在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時胞弟謝典霖再選議長的希望相對減低，家族勢必要力挺謝衣鳯選縣長，這是謝衣鳯的「底氣」所在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。