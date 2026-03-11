南投13鄉鎮市長提名…藍營就定位喊「全壘打」 綠營陷困境嗆1句話

南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨率先就定位，除信義循往例開放競選，其餘都已確定人選，藍營氣勢高昂盼年底選舉「全壘打」；反觀，民進黨僅名間、鹿谷有人參選，但11地沒人登記，但黨部表示，「不會缺席選戰」，按節奏公布人選。

2026九合一選舉將於11月登場，南投縣長許淑華爭取連任，對決民進黨徵召的北漂返鄉牙醫師温世政。為布局選戰，藍綠雙方加速參選登記作業，後由國民黨率先公布13鄉鎮市長選將名單，除了信義鄉循往例開放競選，其餘均確定人選。

國民黨南投縣黨部指出，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信5人競選連任，埔里鎮黃世芳、竹山鎮蔡孟娥、名間鄉蔡宗智、魚池鄉王若嵐、水里鄉詹淵州、中寮鄉周俊霖、鹿谷鄉邱紹偉。

其中，黃世芳、蔡宗智、蔡孟娥3人從縣議員轉戰鄉鎮長，魚池鄉代會副主席王若嵐、水里鄉代會副主席詹淵州、中寮鄉代周俊霖、縣府計畫處長邱紹偉也轉換跑道挑戰鄉長。另名間、水里為泛綠拚連任，考量策略同意蔡、詹以無黨籍參選。

國民黨南投縣黨部主委游顥指出，縣黨部超前部署完成整合提名，展現大團結氣勢，加上有「最強母雞」許淑華帶領輔選，力拚13鄉鎮市「全壘打」。許淑華則說，從綠營無人競逐藍營爭取連任的5鄉鎮市，可看出國民黨執政受地方肯定。

反觀，民進黨雖已完成提名登記作業，但僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合欲挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市長無人登記，提名陷困境。但黨部表示，不會缺席鄉鎮市長選舉，將禮讓親綠友軍、徵召新人，並按照黨部節奏公布人選。

據了解，綠營在水里鄉將禮讓無黨籍鄉長葉銘豐競選連任，集集不排除徵召前鎮長陳紀衡，魚池鄉有機會由現任鄉長劉啟帆胞弟、現任魚池鄉農會常務監事劉啟行接棒參選；國姓、中寮前鄉長丘埔生、張永輝可能回鍋參選，可望獲綠營禮讓。