影／江啟臣、楊瓊瓔本周六造勢大車拚？二人這樣回應

國民黨下屆台中市長人選本月底將決定，想參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本周六都安排造勢活動，二人今天被媒體問到本周六是否為首次大車拚，楊瓊瓔表示，不是大車拚，每個人在選舉時都有預定方式，她們分進合擊，台中團結勝選。江啟臣說，今天是高級救護隊揭牌儀式，不回應選舉內容。

江啟臣造勢活動，本周六下午3時30分將安排中西東南區見面會，在南區醒修宮舉辦；楊瓔首場造勢活動本周六下午3時，在大雅區雅潭路安排萬人團結大會。

台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，江啟臣和楊瓊瓔都到場，二人被媒體問到周六造勢活動，反應各不同。