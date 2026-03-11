聽新聞
0:00 / 0:00
影／江啟臣、楊瓊瓔本周六造勢大車拚？二人這樣回應
國民黨下屆台中市長人選本月底將決定，想參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本周六都安排造勢活動，二人今天被媒體問到本周六是否為首次大車拚，楊瓊瓔表示，不是大車拚，每個人在選舉時都有預定方式，她們分進合擊，台中團結勝選。江啟臣說，今天是高級救護隊揭牌儀式，不回應選舉內容。
2026九合一選舉
江啟臣造勢活動，本周六下午3時30分將安排中西東南區見面會，在南區醒修宮舉辦；楊瓔首場造勢活動本周六下午3時，在大雅區雅潭路安排萬人團結大會。
台中市消防局今天下午在第一救災救護大隊舉行「葫蘆墩高級救護隊」揭牌儀式，江啟臣和楊瓊瓔都到場，二人被媒體問到周六造勢活動，反應各不同。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。