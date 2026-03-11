快訊

民進黨桃園議員初選民調在即 陳亭妃現身龍潭助張肇良

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
陳亭妃和張肇良在龍潭服務處會合，陳大聲呼籲鄉親民調唯一支持張。記者鄭國樑／攝影
陳亭妃和張肇良在龍潭服務處會合，陳大聲呼籲鄉親民調唯一支持張。記者鄭國樑／攝影

民進黨立委、下屆台南市長提名參選人陳亭妃今天下午到桃園市龍潭區，為同黨議員張肇良掃街拜票助選，呼籲鄉親下周就是電話民調關鍵，一定要唯一支持才能幫助張肇良拚黨內初選過關。

陳亭妃指出，龍潭是很「藍」的地方，她一定要來為張肇良加油打氣，因為張在基層這麼努力、用心、認真，幫民進黨開拓基層、服務鄉親，每次選舉都要遭受嚴峻的挑戰。這也讓她想起她23歲在台南選議員的時候，要面對選區有三分之一張的眷村票，當時大家不看好她，她憑著一步一腳印跟張肇良一樣，苦幹實幹同時了解基層的需要，服務不分你我，只要有需要地方她都在，用這樣的精神長久經營地方，也得到人民的肯定，

陳亭妃說，張肇良如今要突破民進黨電話民調的關卡，如果沒通過就沒辦法幾繼續服務，對龍潭鄉親是很大的損失，所以她特別拜託鄉親搶救認真、用心的議員張肇良，如果沒能顧好電話民調，就沒辦法顧好張肇良和好的服務，下周 就是電話民調關鍵，一定要唯一支持張肇良，也是致勝的關鍵。

陳亭妃下午先到員張肇良服務處會合，隨後和張肇良、車隊在龍潭市區掃街拜票，沿路向鄉親揮手致意，展現團結力量，途中並在龍潭龍元宮停留參香祈福。

張肇良請來陳亭妃助陣，拚黨內初選過關。記者鄭國樑／攝影
張肇良請來陳亭妃助陣，拚黨內初選過關。記者鄭國樑／攝影

