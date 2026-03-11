影／議長張峻宣布參選花蓮縣長 與魏嘉賢、游淑貞三腳督

花蓮議長張峻今天宣布以無黨籍身分參選縣長，與國民黨提名的游淑貞、藍營出走的無黨籍議員魏嘉賢形成「三腳督」。外傳張峻獲得民進黨禮讓，雙方雖未明確表態但口徑一致，張峻說，任何想要改變花蓮的力量都會積極爭取整合，綠營說，支持為花蓮帶來改變的人。

張峻今天下午借用議會大廳宣布參選縣長，10位無黨籍議員出席相挺，占全縣議員席次近三分之一。議會無黨籍政團聯盟總召楊華美表示會「傾力相挺」，另外，先前爭取國民黨提名的何啟聖，被張峻納入競選團隊為花蓮未來治理政策總顧問。

張峻以「翻轉吧!花蓮」為選舉主軸，致詞時表示，很多鄉親跟他說，花蓮不再像從前那樣充滿活力，長久以來花蓮缺少一個真正能帶領前進的方向。若再這樣繼續下去，未來只會愈來愈難讓年輕人看見希望，因此他做出重要決定，為了花蓮的未來，他願意承擔，參選縣長。

媒體詢問是否可能與魏嘉賢整合？會不會擔心傅崐萁再次參選？張峻說，與魏嘉賢若後來理念一致，可以想辦法合作，參選是個人自由，若傅總召願意回來也非常歡迎。

張峻曾任國民黨縣黨部主委，因與傅崐萁不合而出走，被視為反傅大將，外界傳言此次獲得民進黨禮讓參選，張峻今天被問到是否與民進黨合作？表示現在不是政黨問題，是要不要改變的問題，任何想要改變的力量，都會極力爭取、想辦法整合，他的參選也不是為了要反對誰，是要讓花蓮更好，今天就是看不下去，才決定承擔大任，出來參選。

民進黨縣黨部主委嚴献宗也未鬆口，僅說，花蓮正在十字路口，經濟衰退，百業蕭條，人口大量流失，在地民進黨不能只考慮到自己的黨派，會支持一位能為花蓮帶來改變的人。

張峻有意參選後，近日遭網路攻擊為黑道、流氓，他今天澄清，立法院早已三讀通過排黑條款，有黑金槍毒的都不能參選，他既然可以依法登記參選，就代表沒有任何不法紀錄，選罷法可以證明他的清白。