影／議長張峻宣布參選花蓮縣長 與魏嘉賢、游淑貞三腳督

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
無黨籍花蓮議長張峻，今天宣布參選下屆縣長。記者王燕華／攝影
花蓮議長張峻今天宣布以無黨籍身分參選縣長，與國民黨提名的游淑貞、藍營出走的無黨籍議員魏嘉賢形成「三腳督」。外傳張峻獲得民進黨禮讓，雙方雖未明確表態但口徑一致，張峻說，任何想要改變花蓮的力量都會積極爭取整合，綠營說，支持為花蓮帶來改變的人。

2026九合一選舉

張峻今天下午借用議會大廳宣布參選縣長，10位無黨籍議員出席相挺，占全縣議員席次近三分之一。議會無黨籍政團聯盟總召楊華美表示會「傾力相挺」，另外，先前爭取國民黨提名的何啟聖，被張峻納入競選團隊為花蓮未來治理政策總顧問。

張峻以「翻轉吧!花蓮」為選舉主軸，致詞時表示，很多鄉親跟他說，花蓮不再像從前那樣充滿活力，長久以來花蓮缺少一個真正能帶領前進的方向。若再這樣繼續下去，未來只會愈來愈難讓年輕人看見希望，因此他做出重要決定，為了花蓮的未來，他願意承擔，參選縣長。

媒體詢問是否可能與魏嘉賢整合？會不會擔心傅崐萁再次參選？張峻說，與魏嘉賢若後來理念一致，可以想辦法合作，參選是個人自由，若傅總召願意回來也非常歡迎。

張峻曾任國民黨縣黨部主委，因與傅崐萁不合而出走，被視為反傅大將，外界傳言此次獲得民進黨禮讓參選，張峻今天被問到是否與民進黨合作？表示現在不是政黨問題，是要不要改變的問題，任何想要改變的力量，都會極力爭取、想辦法整合，他的參選也不是為了要反對誰，是要讓花蓮更好，今天就是看不下去，才決定承擔大任，出來參選。

民進黨縣黨部主委嚴献宗也未鬆口，僅說，花蓮正在十字路口，經濟衰退，百業蕭條，人口大量流失，在地民進黨不能只考慮到自己的黨派，會支持一位能為花蓮帶來改變的人。

張峻有意參選後，近日遭網路攻擊為黑道、流氓，他今天澄清，立法院早已三讀通過排黑條款，有黑金槍毒的都不能參選，他既然可以依法登記參選，就代表沒有任何不法紀錄，選罷法可以證明他的清白。

花蓮議長張峻（中）在10位無黨籍議員力挺下，今天宣布參選縣長。記者王燕華／攝影
無黨籍 游淑貞 傅崐萁 張峻

相關新聞

四叉貓爆2年財產增768萬 李四川：若有違法可去檢舉

台北市前副市長李四川今獲國民黨徵召參選新北市長。對於胞弟李賜福被爆「環保流氓」爭議；網紅四叉貓指李四川的財產申報，分別在2017至2018年間與2018至2019年間，淨賺324萬和444萬元。李四川今表示，他依規定申報，若有違法可去檢舉；弟弟如果犯錯，他也不會因為選舉去切割。

影／議長張峻宣布參選花蓮縣長 與魏嘉賢、游淑貞三腳督

張峻宣布參選花蓮縣長 藍議會黨團痛批卡社福預算玩兩手策略

花蓮縣議長張峻今天宣布投入下屆縣長選戰，國民黨議會黨團痛批，張峻利用議長職權在議會程序會卡住22億元社福預算，一邊卻又高調宣布參選，玩弄兩手策略。

影／江啟臣、楊瓊瓔本周六造勢大車拚？二人這樣回應

國民黨下屆台中市長人選本月底將決定，想參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本周六都安排造勢活動，二人今天被媒體問到本周六是否為首次大車拚，楊瓊瓔表示，不是大車拚，每個人在選舉時都有預定方式，她們分進合擊，台中團結勝選。江啟臣說，今天是高級救護隊揭牌儀式，不回應選舉內容。

李四川起手式 朱、韓與北北基桃市長周末大串聯

台北市前副市長李四川今正式獲國民黨徵召提名參選新北市長。前主席朱立倫團隊共同主辦的「模擬方城市MegaCity」營隊，將於14日、15日登場，希望藉由北北基桃串連空防造勢，以凸顯城市治理經驗，展現2026穩健的力量，更被視為李四川參選起手式。

謝衣鳯「黑卒過河」！不顧家族反對 堅持選縣長有底氣

國民黨下屆彰化縣長提名人選難產，熱門人選立委謝衣鳯參選意志堅定，卻面臨家族反對的壓力。但地方人士指出，謝衣鳯現在是「黑卒過河」，只要在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時胞弟謝典霖再選議長的希望相對減低，家族勢必要力挺謝衣鳯選縣長，這是謝衣鳯的「底氣」所在。

