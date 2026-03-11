綠營桃園議員初選升溫 新人找大咖站台、現任跨區互挺

民進黨桃園市議員初選16日登場，選情漸漸升溫，相較新人接連找立委大咖站台，現任議員今早也跨區互挺，站路口賣力拉票，盼民調期間全力守護， 讓在地好遙遠續留議會為民眾發聲。

民進黨2026桃園議員選舉預計提名26席，有32人登記，桃園、蘆竹、楊梅和龍潭等地須進行初選，相較新人各自找立委吳思瑤、蔡其昌、王世堅和前立委、台灣世曦董事長鄭運鵬站台背書，甚至請到林口長庚醫院院長陳建宗幫忙寫推薦函，現任議員也展現黨團團結氣勢，深入初選激戰區替黨團同書加油。

桃園市議會民進黨團總召許家睿與議員李宗豪，陳雅倫今早到桃園區，力挺議員李光達、余信憲、黃家齊及幹事長黨團黃瓊慧；八德區議員呂林小鳳與中壢區議員張曉昀則到蘆竹區應援許清順。

此外，楊梅區由黨團副總召彭俊豪陪同副總召鄭淑方拜票，龍潭區則是書記長黃崇真與議員魏筠、王珮毓替張肇良加油打氣。各區反映熱絡，不少民眾比讚及揮手支持，肯定黨團在地議員服務。

許家睿表示，此次站路口行動的主軸為「挺桃園！Team Taoyuan！」，不僅是為了初選衝刺，更象徵民進黨對桃園建設延續的承諾。他強調，黨團參與初選的現任議員，在基層服務與市政監督上皆有卓越表現，希望市民好朋友一定要幫忙顧電話，讓在地優秀議員能夠順利拚過初選。

桃園市議會民進黨團眾多議員今早跨區互挺，希望現任議員都能順利通過初選。圖／桃園市議會民進黨團提供

