李四川起手式 朱、韓與北北基桃市長周末大串聯

台北市前副市長李四川今正式獲國民黨徵召提名參選新北市長。前主席朱立倫團隊共同主辦的「模擬方城市MegaCity」營隊，將於14日、15日登場，希望藉由北北基桃串連空防造勢，以凸顯城市治理經驗，展現2026穩健的力量，更被視為李四川參選起手式。

為培育青年公共事務人才、勾勒「MegaCity」跨域治理願景，由「桃園市日新協會」與「風向株式會社」共同主辦的「模擬方城市MegaCity」營隊，將與本周末舉辦。由朱立倫、立法院長韓國瑜，與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑與李四川聯手組成講師群。

「All-star全明星戰隊」六大藍營重量級人物齊聚一堂，讓這場原本定位為青年培訓的活動，瞬間升溫「藍色大集結」，要打造全台灣最穩定的「治理力量連線」。

桃園市議員凌濤指出，如今中東戰事、地緣政治風險升溫急遽、經貿變動，面對立法院新會期，如何結合MegaCity民意需求，加速弭平朝野分歧、引領國會推動重要的福國利民法案、經濟民生、國防安全等，對國家、對地方而言都至關重要，希望以「模擬方城市」營隊找台灣治理的「成功方程式」。

黨內人士表示，北北基桃四大都會區涵蓋台灣近四成人口、貢獻全台半數以上經濟產值，朱團隊找出北北基桃最強治理卡司，不僅向外界展現藍營執政的成績，更象徵在北台灣建構一條穩固的「治理軸線」，相互奧援、跨域聯防，更是為李四川的參選之路，拉開最有力的造勢序曲。