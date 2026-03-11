快訊

「馬維拉」又登板了 民進黨：馬英九私人追悼李光耀政府埋單

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

謝衣鳯「黑卒過河」！不顧家族反對 堅持選縣長有底氣

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
地方政壇指出，謝衣鳯現在是「黑卒過河」，只要在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時家族勢必要力挺謝衣鳯選縣長，這是謝衣鳯的「底氣」所在。 本報資料照片
地方政壇指出，謝衣鳯現在是「黑卒過河」，只要在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時家族勢必要力挺謝衣鳯選縣長，這是謝衣鳯的「底氣」所在。 本報資料照片

國民黨下屆彰化縣長提名人選難產，熱門人選立委謝衣鳯參選意志堅定，卻面臨家族反對的壓力。但地方人士指出，謝衣鳯現在是「黑卒過河」，只要在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時胞弟謝典霖再選議長的希望相對減低，家族勢必要力挺謝衣鳯選縣長，這是謝衣鳯的「底氣」所在。

2026九合一選舉

國民黨下屆彰化縣長提名，除兼任縣黨部主委的現任立委謝衣鳯外，還有均曾擔任彰化縣副縣長的現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋。據指出，黨中央徵詢3名參選人後，傾向全民調決定，至於民調時間及由那幾家民調公司辦理民調，將由3名參選人協調後執行，預定3月底前決定人選。

不過，謝衣鳯的胞弟謝典霖本月3日接受電台專訪時表示，家族長輩考量到謝衣鳯如果參選縣長，恐遭到執政黨的司法追殺，因此不同意謝衣鳯入縣長選舉，將仍維持謝衣鳯繼續選立委，他則選議員再尋求連任議長。

謝衣鳯則在深夜做出回應，強調「持續爭取提名的初衷不變」，她自做的民調領先，希望國民黨中央盡快完成初選作業，她有信心延續國民黨執政。

謝衣鳯不顧家族反對，堅持參選縣長的底氣何在？國民黨副主席蕭旭岑日前接受電台訪問時強調，黨中央不可能勸退謝衣鳯；國民黨組發會主任李哲華也稱讚謝衣鳳是極少數在大罷免一階未通過的藍委，國民黨會推出彰化縣長選舉最能勝選者。連民進黨提名的陳素月今天接受電台訪問時也說，依她判斷最後仍可能由立委謝衣鳯代表國民黨參選。

地方政壇人士表示，國民黨已傾向最近採全民調方式，在月底前決定人選。謝衣鳯雖然面臨家族反對，但她已是「黑卒過河」，如果順利在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時即會削弱謝典霖選議長的可能性，謝家為了顏面以及家族勢力的延續，也只能力挺謝衣鳯到底。

政壇人士分析，如果謝衣鳯獲國民黨提名參選彰化縣長，面對家族形象遭詬病，加上各山頭抵制，對上民進黨提名的陳素月，想要勝選並不容易，但包括家族資源、個人形象、學歷等條件，如果大環境不利於執政的民進黨，謝衣鳯仍有勝算的可能。但前提是謝衣鳯必須在初選民調勝出，否則都淪為空談。

謝衣鳳 洪榮章 陳素月 柯呈枋

延伸閱讀

謝典霖頻談彰化縣長選舉 謝衣鳯：是抒發情緒

入閣傳聞 王惠美自清非「權謀的人」

藍營3大將爭彰縣長提名 高喊團結贏得勝選

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

相關新聞

影／議長張峻宣布參選花蓮縣長 與魏嘉賢、游淑貞三腳督

花蓮議長張峻今天宣布以無黨籍身分參選縣長，與國民黨提名的游淑貞、藍營出走的無黨籍議員魏嘉賢形成「三腳督」。外傳張峻獲得民進黨禮讓，雙方雖未明確表態但口徑一致，張峻說，任何想要改變花蓮的力量都會積極爭取整合，綠營說，支持為花蓮帶來改變的人。

李四川來了！ 國民黨正式徵召參選新北

迎戰2026九合一大選。國民黨中常會今通過，正式徵召台北市前副市長李四川角逐新北、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長部分，由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，今天提名的三個縣市原來都是藍營執政，國民黨不會得意忘形，辜負選民期待，要嚴陣以待。

李四川起手式 朱、韓與北北基桃市長周末大串聯

台北市前副市長李四川今正式獲國民黨徵召提名參選新北市長。前主席朱立倫團隊共同主辦的「模擬方城市MegaCity」營隊，將於14日、15日登場，希望藉由北北基桃串連空防造勢，以凸顯城市治理經驗，展現2026穩健的力量，更被視為李四川參選起手式。

藍白整合啟動 共同願景發布會3月14日登場

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨啟動整合作業，民眾黨主席黃國昌今天表示，考量立法院議程及地方行程，國民黨與民眾黨敲定3月14日舉行「共同願景發布會」，地點則是選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，預計分別就四大面向說明兩黨公共政策願景。

幕後／蔣萬安連任關鍵年...選前8個月小內閣人事布局考量曝光

北市長蔣萬安爭取連任關鍵年，前副市長李四川請辭選新北，市府小內閣人事選前八個月大異動，五位首長職務異動升遷，都為專業領域文官。藍營人士說，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，蔣團隊打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，蔣現階段最需是落實亮點施政的執行團隊。

不讓綠營漁翁得利！趙少康曝黃國昌曾說：只要機制公平 新北藍白絕不會有2個人

針對新北市藍白合人選，中廣前董事長趙少康今天說，藍白到底要怎麼合會有機制，周六他們要發表一個共同政見，他認為會靠民調，民調支持誰就誰出來。趙少康並透露，黃國昌曾到他的辦公室說過「只要機制是公平的，新北藍白絕對不會有兩個人出來，讓綠營漁翁得利。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。