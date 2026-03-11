謝衣鳯「黑卒過河」！不顧家族反對 堅持選縣長有底氣

國民黨下屆彰化縣長提名人選難產，熱門人選立委謝衣鳯參選意志堅定，卻面臨家族反對的壓力。但地方人士指出，謝衣鳯現在是「黑卒過河」，只要在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時胞弟謝典霖再選議長的希望相對減低，家族勢必要力挺謝衣鳯選縣長，這是謝衣鳯的「底氣」所在。

國民黨下屆彰化縣長提名，除兼任縣黨部主委的現任立委謝衣鳯外，還有均曾擔任彰化縣副縣長的現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋。據指出，黨中央徵詢3名參選人後，傾向全民調決定，至於民調時間及由那幾家民調公司辦理民調，將由3名參選人協調後執行，預定3月底前決定人選。

不過，謝衣鳯的胞弟謝典霖本月3日接受電台專訪時表示，家族長輩考量到謝衣鳯如果參選縣長，恐遭到執政黨的司法追殺，因此不同意謝衣鳯入縣長選舉，將仍維持謝衣鳯繼續選立委，他則選議員再尋求連任議長。

謝衣鳯則在深夜做出回應，強調「持續爭取提名的初衷不變」，她自做的民調領先，希望國民黨中央盡快完成初選作業，她有信心延續國民黨執政。

謝衣鳯不顧家族反對，堅持參選縣長的底氣何在？國民黨副主席蕭旭岑日前接受電台訪問時強調，黨中央不可能勸退謝衣鳯；國民黨組發會主任李哲華也稱讚謝衣鳳是極少數在大罷免一階未通過的藍委，國民黨會推出彰化縣長選舉最能勝選者。連民進黨提名的陳素月今天接受電台訪問時也說，依她判斷最後仍可能由立委謝衣鳯代表國民黨參選。

地方政壇人士表示，國民黨已傾向最近採全民調方式，在月底前決定人選。謝衣鳯雖然面臨家族反對，但她已是「黑卒過河」，如果順利在民調勝出，即會獲得國民黨提名，屆時即會削弱謝典霖選議長的可能性，謝家為了顏面以及家族勢力的延續，也只能力挺謝衣鳯到底。

政壇人士分析，如果謝衣鳯獲國民黨提名參選彰化縣長，面對家族形象遭詬病，加上各山頭抵制，對上民進黨提名的陳素月，想要勝選並不容易，但包括家族資源、個人形象、學歷等條件，如果大環境不利於執政的民進黨，謝衣鳯仍有勝算的可能。但前提是謝衣鳯必須在初選民調勝出，否則都淪為空談。