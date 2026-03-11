李四川來了！ 國民黨正式徵召參選新北

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨中常會今通過，正式徵召台北市前副市長李四川角逐新北、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長部分，由醫師翁壽良參戰。記者鄭媁／攝影
迎戰2026九合一大選。國民黨中常會今通過，正式徵召台北市前副市長李四川角逐新北、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長部分，由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，今天提名的三個縣市原來都是藍營執政，國民黨不會得意忘形，辜負選民期待，要嚴陣以待。

鄭麗文表示，李四川、吳宗憲、翁壽良正式完成徵召提名，大家士氣高昂。嘉義市是文化素養教育品質高的民主聖地，有市長黃敏惠長期經營耕耘，打下非常好的基礎。翁壽良勇敢承擔、一馬當先，願為嘉義市付出，非常欽佩，希望不要辜負黃敏惠留下的成績與期許，繼續延續嘉義香火，繼續執政。

提及宜蘭，鄭麗文說，這次的提名過程中沒有外界所想的風風雨雨，非常順利。吳宗憲是真正優秀的法律人，檢察官出身充滿正義感，但兩年前因緣際會踏入政治圈，進入國會，還爭取到黨內勇敢爭取提名參選宜蘭，應該給予掌聲。希望宜蘭縣這次也能在司法打壓陰影下，看到青天，全黨一致支持吳宗憲，守住民主聖地，讓宜蘭再現藍天。

鄭麗文表示，李四川在工程、市政上的專業，為台北市帶來大家夢寐以求，對台灣下個世代競爭力的標竿——跟輝達簽約。李四川從來沒大家失望，在北市服務完後，當新北呼喚他，他居然願意回到新北，披上戰袍代表黨出征，相信李四川的參選，代表雙北作為台灣建設發展火車頭，一定會發揮最強引擎。

鄭麗文說，今天三個獲提名縣市都是藍營執政，新北更是長期執政，國民黨絕對不會驕傲、靠勢，會永遠謙卑，面對未來的挑戰發展，不會得意忘形，辜負選民期待。她也說，新北不是穩贏，一定要戰戰兢兢，嚴陣以待，希望2026國民黨贏得全面勝利。

