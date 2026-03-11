藍白整合啟動 共同願景發布會3月14日登場

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨啟動整合作業，民眾黨主席黃國昌今天表示，考量立法院議程及地方行程，國民黨與民眾黨敲定3月14日舉行「共同願景發布會」，地點則是選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，預計分別就四大面向說明兩黨公共政策願景。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，黃國昌在會中宣布，考量立法院議程及兩黨與會貴賓地方行程，國民黨與民眾黨決定在3月14日舉辦「共同願景發布會」，地點則是選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，分別就社會福利、居住正義、環境永續及AI產業治理等四大面向，清楚報告兩黨公共政策願景。

黃國昌說，民眾黨堅信政治落實在生活的每一天，而不是畫出「看得到吃不到」的大餅，選舉更不應該只剩下抹黑與攻擊，因此才會重新聚焦在人民有感的民生政策，勾勒出從孩童到壯年再到樂齡都能受益的政策，並且訂定出具體可行的執行藍圖。

黃國昌指出，青壯年世代是社會重要經濟支柱，但是卻因為老幼照護負擔過重而難以喘息，民眾黨將提出「安心照護升級」政見、推動全齡居住正義，屆時也將清楚報告如何實際減輕三明治世代的重擔，還有從撒幣補貼轉向全生命周期的居住政策，打造全民安居友善環境。

黃國昌也說，聯合治理不僅是民眾黨的理念，更是一直都在執行推動，聯合治理不是政治交易，而是一種新的治理模式，目標在於讓台灣從虛耗與政治對立中往前走，「人民需要的是能夠團結力量、實際解決問題的政府，而不是持續製造對立，把政黨私利擺在第一位的政府。」

針對後續合作進程，黃國昌則表示，所有合作都是基於理念、目標相同，第二階段將會簽署政黨合作協議，具體羅列政策與重要地方政見，最後則是進行磋商、明定選出最強團隊的機制與方式，期待2026年地方選舉順利推動跨黨合作、求同存異，為台灣人民共譜更美好的未來。