幕後／蔣萬安連任關鍵年...選前8個月小內閣人事布局考量曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
北市長蔣萬安爭取連任關鍵年，前副市長李四川請辭選新北，市府小內閣人事選前八個月大異動，五位首長職務異動升遷，都為專業領域文官。藍營人士說，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，蔣團隊打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，蔣現階段最需是落實亮點施政的執行團隊。

2026九合一選舉

距離年底九合一選舉僅剩八個多月，隨著李四川去職選新北，蔣萬安一併將市府團隊人事大調整，原秘書長李泰興升任副市長、原副秘王玉芬升任秘書長等。這波共有五位首長人事調整，知情人士透露，今年相當特殊，是蔣萬安第一任期的最後一年，很多政策需要持續性，先前已開出框架，是到要落實時候。

這名人士說，尤其這一波異動的文官各有其專業背景，也都有青壯世代的優秀表現，很能在這個政策框架下，完成任務。包括李泰興、王玉芬等，都是很明確的選擇。

由於今年是蔣萬安爭取連任的關鍵一年，藍營人士認為，蔣市府的行政體系這一端，當然是要「穩定中求進步」，打的是「專業牌」。以新版財劃法為例，李泰興財政專業出身，歷經中央、地方、還有民間的歷練，是相當專業的財政主計人才，新財劃法要落實到地方政府，與中央溝通還有許多需因應的地方。另外，接下來的這一年，重大建設的財政評估與盤算。包括公托等重要施政，也都需要跨局處處理。

至於蔣市府最新小內閣人事公布後，也有人質疑為何沒有對外覓才？藍營人士認為，今年選舉年，政績是檢驗連任的最高標準，蔣團隊的人事安排是要縮短磨合期，這一波選前的人事調整，幾乎沒有磨合期就是最好安排，蔣萬安爭取連任，要推的是政策、政績，「現階段最需要的是落實施政亮點的執行團隊。」

蔣萬安 秘書長 李泰興 新北

李四川來了！ 國民黨正式徵召參選新北

迎戰2026九合一大選。國民黨中常會今通過，正式徵召台北市前副市長李四川角逐新北、立委吳宗憲參選宜蘭縣長；嘉義市長部分，由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，今天提名的三個縣市原來都是藍營執政，國民黨不會得意忘形，辜負選民期待，要嚴陣以待。

藍白整合啟動 共同願景發布會3月14日登場

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨啟動整合作業，民眾黨主席黃國昌今天表示，考量立法院議程及地方行程，國民黨與民眾黨敲定3月14日舉行「共同願景發布會」，地點則是選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，預計分別就四大面向說明兩黨公共政策願景。

幕後／蔣萬安連任關鍵年...選前8個月小內閣人事布局考量曝光

不讓綠營漁翁得利！趙少康曝黃國昌曾說：只要機制公平 新北藍白絕不會有2個人

針對新北市藍白合人選，中廣前董事長趙少康今天說，藍白到底要怎麼合會有機制，周六他們要發表一個共同政見，他認為會靠民調，民調支持誰就誰出來。趙少康並透露，黃國昌曾到他的辦公室說過「只要機制是公平的，新北藍白絕對不會有兩個人出來，讓綠營漁翁得利。」

民進黨南市議員東區初選蔡筱薇、陳金鐘出線 陳亭妃王定宇人馬落馬

民進黨台南市議員第十選區競爭最為白熱化，由尋求三連霸林俊憲子弟兵、現任市議員蔡筱薇、老將前市議員陳金鐘出線，捲土重來的前市議員蔡旺詮、王定宇子弟兵卓佩于落馬。

影／謝家姊弟之爭！謝衣鳯：議長抒發自己的感受 但不盡然是事實

國民黨彰化縣長參選人遲未出爐，爭取出線的立委謝衣鳯與議長弟弟謝典林之爭難解，謝衣鳯今天說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，但也不盡然是全部的事實，她參選的態度從未動搖，目前會按照黨中央的規畫，希望彰化縣長的提名作業能夠在3月底前順利完成。

