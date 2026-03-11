幕後／蔣萬安連任關鍵年...選前8個月小內閣人事布局考量曝光

北市長蔣萬安爭取連任關鍵年，前副市長李四川請辭選新北，市府小內閣人事選前八個月大異動，五位首長職務異動升遷，都為專業領域文官。藍營人士說，今年選舉年，政績是蔣萬安連任關鍵，蔣團隊打「專業牌」，人事安排勢必要縮短磨合期，蔣現階段最需是落實亮點施政的執行團隊。

距離年底九合一選舉僅剩八個多月，隨著李四川去職選新北，蔣萬安一併將市府團隊人事大調整，原秘書長李泰興升任副市長、原副秘王玉芬升任秘書長等。這波共有五位首長人事調整，知情人士透露，今年相當特殊，是蔣萬安第一任期的最後一年，很多政策需要持續性，先前已開出框架，是到要落實時候。

這名人士說，尤其這一波異動的文官各有其專業背景，也都有青壯世代的優秀表現，很能在這個政策框架下，完成任務。包括李泰興、王玉芬等，都是很明確的選擇。

由於今年是蔣萬安爭取連任的關鍵一年，藍營人士認為，蔣市府的行政體系這一端，當然是要「穩定中求進步」，打的是「專業牌」。以新版財劃法為例，李泰興財政專業出身，歷經中央、地方、還有民間的歷練，是相當專業的財政主計人才，新財劃法要落實到地方政府，與中央溝通還有許多需因應的地方。另外，接下來的這一年，重大建設的財政評估與盤算。包括公托等重要施政，也都需要跨局處處理。

至於蔣市府最新小內閣人事公布後，也有人質疑為何沒有對外覓才？藍營人士認為，今年選舉年，政績是檢驗連任的最高標準，蔣團隊的人事安排是要縮短磨合期，這一波選前的人事調整，幾乎沒有磨合期就是最好安排，蔣萬安爭取連任，要推的是政策、政績，「現階段最需要的是落實施政亮點的執行團隊。」