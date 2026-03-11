謝典霖頻談彰化縣長選舉 謝衣鳯：是抒發情緒

針對彰化縣議長謝典霖接連接受專訪談彰化縣長選舉，其胞姊、爭取國民黨彰化縣長提名的立委謝衣鳯今天表示，議長是抒發情緒，不盡然是全部事實，希望提名3月底前完成。

謝典霖近日接受媒體專訪，指父親已表明不要投入縣長選舉，他與父母都不支持姊姊選縣長；且即使支持彰化縣長王惠美推出的接棒人選，仍須與民眾黨創黨主席柯文哲談合作，民眾黨若有人選，也須與國民黨合作。

謝衣鳯今天參加彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓啟用典禮時接受媒體聯訪表示，議長接受很多專訪，是抒發他的情緒，不管是國民黨彰化縣黨部規劃及跨黨派合作，有些可以著墨，有些則是給予建言，並沒辦法真正實際成為運作者，這部分聽取他個人意見。

謝衣鳯說，就家人部分，相信議長當然會抒發自己感受，但也不盡然是全部事實，希望家庭和諧，她與議長皆為公眾人物，期許未來朝縣政及國家政策都能穩定推動的方向共同努力。

此外，謝衣鳯表示，彰化縣長提名作業目前仍按黨中央規劃，盼能在3月底前順利完成。