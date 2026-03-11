不讓綠營漁翁得利！趙少康曝黃國昌曾說：只要機制公平 新北藍白絕不會有2個人

針對新北市藍白合人選，中廣前董事長趙少康今天說，藍白到底要怎麼合會有機制，周六他們要發表一個共同政見，他認為會靠民調，民調支持誰就誰出來。趙少康並透露，黃國昌曾到他的辦公室說過「只要機制是公平的，新北藍白絕對不會有兩個人出來，讓綠營漁翁得利。」

趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票，稱讚蕭敬嚴是優秀人才。趙少康受訪說，李四川當過新北市副市長，民調很高，李跟新北每個里長都很熟，都能夠講上話、打招呼，不只國民黨，與民進黨、無黨都處得很好，靠建設取信於人，不是靠嘴皮子、一般政客的譁眾取寵，李四川就是穩紮穩打務實的人。

趙少康表示，李四川被徵召提名是新北市民之福，也是一件好事，藍白反正要合，到底要怎麼合會有機制，他們周六要發表一個共同政見，他認為會靠民調，民調支持誰就誰出來。

趙少康並透露，黃國昌曾到過他的辦公室看過他，黃曾向他說過「只要機制是公平的，新北藍白絕對不會有兩個人出來，兩個人會讓綠營漁翁得利。」他聽到黃國昌這句話就放心了，反正按照機制，誰民調高大家就支持誰，這很公平。

趙少康指出，黃國昌主席也講了，新北市絕對會整合出一組人選。聽到黃這樣講大家是非常開心，他也非常有信心李四川會是那個最好的人選。他相信黃國昌主席接下來在整合的機制之後，也會全力來幫忙國民黨輔選。等確定藍白共推的人選是誰後，小雞會來全力配合，然後邀請最強母雞幫輔選。

至於基層擔心國民黨中央可能在藍白合談判，可能會犧牲這個議員的席次，會跟黨主席有何建議？趙少康表示，「也不會吧」，他認為議員大家各憑本事，有多少席次可以算得出來。

趙少康表示，政黨也可以協商，到底怎樣都可以談，所以不要想要占誰的便宜，大家開誠布公、坦然相對，就是最好的方式。