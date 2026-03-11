快訊

圖輯／現在還好嗎？日311震災滿15周年 重返福島核電廠災區現場

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

不讓綠營漁翁得利！趙少康曝黃國昌曾說：只要機制公平 新北藍白絕不會有2個人

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票。記者游明煌／攝影
趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票。記者游明煌／攝影

針對新北市藍白合人選，中廣前董事長趙少康今天說，藍白到底要怎麼合會有機制，周六他們要發表一個共同政見，他認為會靠民調，民調支持誰就誰出來。趙少康並透露，黃國昌曾到他的辦公室說過「只要機制是公平的，新北藍白絕對不會有兩個人出來，讓綠營漁翁得利。」

2026九合一選舉

趙少康今天陪同新北第十一選區（汐止、金山、萬里）議員參選人蕭敬嚴到汐止金龍市場拜票，稱讚蕭敬嚴是優秀人才。趙少康受訪說，李四川當過新北市副市長，民調很高，李跟新北每個里長都很熟，都能夠講上話、打招呼，不只國民黨，與民進黨、無黨都處得很好，靠建設取信於人，不是靠嘴皮子、一般政客的譁眾取寵，李四川就是穩紮穩打務實的人。

趙少康表示，李四川被徵召提名是新北市民之福，也是一件好事，藍白反正要合，到底要怎麼合會有機制，他們周六要發表一個共同政見，他認為會靠民調，民調支持誰就誰出來。

趙少康並透露，黃國昌曾到過他的辦公室看過他，黃曾向他說過「只要機制是公平的，新北藍白絕對不會有兩個人出來，兩個人會讓綠營漁翁得利。」他聽到黃國昌這句話就放心了，反正按照機制，誰民調高大家就支持誰，這很公平。

趙少康指出，黃國昌主席也講了，新北市絕對會整合出一組人選。聽到黃這樣講大家是非常開心，他也非常有信心李四川會是那個最好的人選。他相信黃國昌主席接下來在整合的機制之後，也會全力來幫忙國民黨輔選。等確定藍白共推的人選是誰後，小雞會來全力配合，然後邀請最強母雞幫輔選。

至於基層擔心國民黨中央可能在藍白合談判，可能會犧牲這個議員的席次，會跟黨主席有何建議？趙少康表示，「也不會吧」，他認為議員大家各憑本事，有多少席次可以算得出來。

趙少康表示，政黨也可以協商，到底怎樣都可以談，所以不要想要占誰的便宜，大家開誠布公、坦然相對，就是最好的方式。

趙少康 黃國昌 機制 辦公室 新北

延伸閱讀

卓榮泰包機赴日看球惹議 趙少康：偷偷摸摸外交突破了什麼？

談李四川參選與藍白合 侯：全力輔選、朋友越多越好

國民黨11日徵召 李四川新北暖身

國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

相關新聞

台北市長之爭…醫斷言綠營是鄭麗君 曝盤算選輸也不虧

2026年台北市長選舉，民進黨人選遲遲未定，行政院副院長鄭麗君呼聲高。時事評論者、醫師沈政男斷言，鄭麗君會代表綠營參選，而她對戰國民黨蔣萬安將出現「去蔣化打手vs. 蔣家後代」的歷史畫面，她選輸也不虧，仍是內閣重要角色。

不讓綠營漁翁得利！趙少康曝黃國昌曾說：只要機制公平 新北藍白絕不會有2個人

針對新北市藍白合人選，中廣前董事長趙少康今天說，藍白到底要怎麼合會有機制，周六他們要發表一個共同政見，他認為會靠民調，民調支持誰就誰出來。趙少康並透露，黃國昌曾到他的辦公室說過「只要機制是公平的，新北藍白絕對不會有兩個人出來，讓綠營漁翁得利。」

民進黨南市議員東區初選蔡筱薇、陳金鐘出線 陳亭妃王定宇人馬落馬

民進黨台南市議員第十選區競爭最為白熱化，由尋求三連霸林俊憲子弟兵、現任市議員蔡筱薇、老將前市議員陳金鐘出線，捲土重來的前市議員蔡旺詮、王定宇子弟兵卓佩于落馬。

影／謝家姊弟之爭！謝衣鳯：議長抒發自己的感受 但不盡然是事實

國民黨彰化縣長參選人遲未出爐，爭取出線的立委謝衣鳯與議長弟弟謝典林之爭難解，謝衣鳯今天說，議長在接受專訪時會抒發自己的情緒，但也不盡然是全部的事實，她參選的態度從未動搖，目前會按照黨中央的規畫，希望彰化縣長的提名作業能夠在3月底前順利完成。

綠營中正萬華初選公布「馬檢」新人第一過關 康家瑋捲土重來落馬

民進黨北市議員初選本周登場，市黨部昨公布中正萬華區民調，共有5人登記參選，將提名4席，北市黨部今早公布結果由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線，本屆曾參選過的康家瑋以些微差距未能出線。

吳子嘉頻點名 被問2028可能更上層樓？蔣萬安反應曝光

今年縣市長選舉被認為將牽動2028大選。美麗島電子報董事長吳子嘉頻頻稱蔣萬安已開始為2028秘密布局，且說其核心團隊與戰術都已有顯著調整。蔣萬安今被問「2028有可能更上層樓？」蔣萬安先大笑，並說現在就是專注市政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。